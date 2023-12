Prezantimi i Oppo A59 5G: Smartphone 5G më i përballueshëm në Indi

Përmbledhje: Gjigandi kinez i teknologjisë Oppo ka lançuar Oppo A59 5G në Indi, duke pretenduar se është pajisja 5G më e përballueshme nën segmentin 15,000 ₹. Smartphone është i disponueshëm në dy variante dhe mund të blihet nga dyqanet zyrtare të Oppo, si dhe nga platformat online si Amazon dhe Flipkart. Klientët mund të shijojnë gjithashtu opsionet e kthimit të parave dhe EMI nga banka të zgjedhura.

Oppo ka bërë një bujë të madhe në tregun indian me lançimin e smartfonit të saj të shumëpritur Oppo A59 5G. Me një çmim tërheqës prej 14999 ₹, Oppo A59 5G veçohet si pajisja 5G më e përballueshme në segmentin e tij.

Konsumatorët mund të marrin në dorë Oppo A59 5G nga 25 dhjetori 2023, përmes kanaleve të ndryshme. Smartphone është i disponueshëm në dy variante - një me 4 GB RAM dhe tjetri me 6 GB RAM. Për më tepër, klientët mund të zgjedhin midis opsioneve të ngjyrave Starry Black dhe Silk Gold.

Ajo që e bën këtë smartphone edhe më tërheqës është gama e ofertave të disponueshme për klientët. Blerësit mund të gëzojnë një kthim parash deri në 1500 ₹ dhe të përfitojnë nga një opsion EMI pa kosto deri në gjashtë muaj nga banka të zgjedhura, duke përfshirë SBI Cards, IDFC First Bank, Bank of Baroda kartën e kreditit, AU Finance Bank dhe One Card nga pikat kryesore të shitjes me pakicë dhe dyqani Oppo.

Duke kaluar te specifikimet, Oppo A59 5G ka një dizajn të hollë të trupit dhe përmban një ekran me rreze dielli 90Hz me një shkëlqim prej 720 NITS. Kompania pretendon se ngjyra e lartë NTSC 96 për qind sjell një përvojë të gjallë, veçanërisht kur përdorni mediat sociale.

Për sa i përket ruajtjes, telefoni inteligjent ofron 6 GB RAM dhe 128 GB ROM, duke ofruar hapësirë ​​të mjaftueshme për të gjitha nevojat tuaja. RAM gjithashtu mund të zgjerohet deri në 6 GB për performancë optimale. I pajisur me një SoC MediaTek Dimensity 6020, Oppo A59 5G integron modemin në një çip 7nm me fuqi të ulët, duke siguruar përdorim efikas.

Oppo krenohet me përvojën vizuale të telefonit inteligjent, falë GPU-së Mali-G57 MC2, mbrojtjes së rrjedhshmërisë 36-mujore dhe llogaritjes dinamike ColorOS. Oppo A59 5G përmban një kamerë kryesore 13MP, një kamerë bokeh 2MP dhe një lente 8MP për të kapur selfie mahnitëse. Ai gjithashtu krenohet me modalitetin Ultra Night për foto të qarta natën dhe reduktim të zhurmës me shumë korniza për një përvojë më të mirë fotografike. Për më tepër, pajisja është e mbrojtur nga pluhuri IP54.

Oppo A59 5G është një ndryshim i lojës në tregun e telefonave inteligjentë 5G, duke ofruar përballueshmëri pa kompromentuar veçoritë. Pavarësisht nëse jeni një entuziast i teknologjisë ose thjesht kërkoni një smartphone të besueshëm, Oppo A59 5G padyshim ia vlen të merret parasysh.