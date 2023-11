OnePlus Buds 3: Kufjet e reja me valë në punë

Prodhuesi kinez i elektronikës OnePlus thuhet se po planifikon të lançojë një shtesë të re në linjën e tij të njohur OnePlus Buds. Ndërsa nuk ka ende një konfirmim zyrtar, referencat për kufjet e ardhshme, që përflitet se quhen OnePlus Buds 3, janë parë në faqen e internetit të Byrosë së Standardeve Indiane (BIS) dhe në bazën e të dhënave të Komisionit Federal të Komunikimeve të SHBA (FCC).

Sipas listës së FCC, OnePlus Buds 3 do të ketë një kuti baterie 520 mAh me hyrje 4.5 W dhe mbështetje dalëse 1.2 W. Çdo kufje pritet të ketë një bateri 58 mAh, duke u ofruar përdoruesve orë të gjata riprodhimi. Skicat e konceptit të shfaqura në faqen e internetit ngjajnë me renderat e zbuluara më parë, duke sugjeruar që kufjet e reja mund të kenë një dizajn të ngjashëm me atë të OnePlus Buds Pro 2.

Pamjet e listimit të BIS zbulojnë se OnePlus Buds 3 së shpejti mund të hyjë në tregun indian. Listimi, i datës 10 tetor 2023, nuk jep ndonjë detaj specifik në lidhje me kufjet, por tregon mbërritjen e tyre të afërt.

Thashethemet rreth OnePlus Buds 3 sugjerojnë se ato do të vijnë të pajisura me mbështetje për Anulimin e Zhurmës Aktive (ANC) 48dB, duke i lejuar përdoruesit të shijojnë një përvojë vërtet zhytëse audio. Kufjet thuhet gjithashtu se kanë lidhje Bluetooth 5.3 dhe Google Fast Pair, duke i bërë ato të pajtueshme me një gamë të gjerë pajisjesh. Për më tepër, ato mund të ofrojnë mbështetje për lidhje të dyfishtë dhe të mburren me një ndërtim të vlerësuar me IP55, duke siguruar rezistencë ndaj ujit dhe djersës.

Ndërsa OnePlus nuk ka nxjerrë ende informacione zyrtare rreth OnePlus Buds 3, spekulimet sugjerojnë se ato mund të zbulohen së bashku me OnePlus 12 të shumëpritur. Fansat presin me padurim përditësime të mëtejshme nga kompania në lidhje me specifikimet, veçoritë dhe disponueshmërinë e OnePlus Buds 3.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Cila është jetëgjatësia e pritshme e baterisë së OnePlus Buds 3?

Thuhet se OnePlus Buds 3 ofron deri në 9 orë jetëgjatësi të baterisë me një karikim të vetëm, me ANC të fikur. Kur kombinohen me kutinë e baterisë, ato mund të ofrojnë gjithsej deri në 33 orë riprodhim.

2. A do të ketë OnePlus Buds 3 Anulim aktiv i Zhurmës (ANC)?

Po, OnePlus Buds 3 thuhet se vjen me mbështetje për Anulimin e Zhurmës Aktive (ANC) prej 48 dB, duke i lejuar përdoruesit të shijojnë një përvojë gjithëpërfshirëse audio duke bllokuar zhurmën e padëshiruar të sfondit.

3. Çfarë opsionesh lidhjeje do të ofrojë OnePlus Buds 3?

Kufjet pritet të kenë lidhjen Bluetooth 5.3 dhe Google Fast Pair, duke siguruar çiftim pa probleme me një gamë të gjerë pajisjesh për një përvojë përdoruesi pa probleme.

4. A do të jetë OnePlus Buds 3 rezistent ndaj ujit dhe djersës?

Po, OnePlus Buds 3 thuhet se do të vijë me një strukturë të vlerësuar me IP55, duke i bërë ato rezistente ndaj ujit dhe djersës. Përdoruesit mund t'i përdorin me lehtësi gjatë stërvitjeve ose në mjedise të tjera ku lagështia mund të jetë një shqetësim.