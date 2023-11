OnePlus Buds 3: Një vështrim në kufjet e gjeneratës së ardhshme

Ndërsa viti po mbyllet, industria e teknologjisë celulare po gumëzhin nga pritjet për daljen e afërt të pajisjes më të fundit të parë të OnePlus, OnePlus 12. Por duket se OnePlus ka më shumë në rezervuar për fansat e tij. Sipas raporteve të fundit, OnePlus Buds 3 janë shfaqur në faqet e internetit të certifikimit, duke treguar se kompania po përgatitet të lançojë kufjet e saj të gjeneratës së ardhshme.

Ndërsa listat e certifikimit nuk zbulojnë specifikime të detajuara, ato ofrojnë disa njohuri intriguese për Buds 3 të ardhshëm. Vizatimet e dizajnit të shfaqura në faqen e internetit të certifikimit FCC përputhen me paraqitjet e mëhershme të rrjedhura, gjë që sugjeron se OnePlus po i qëndron besnik gjuhës së dizajnit të prezantuar me OnePlus Buds Pro 2 në fillim të këtij viti.

Për sa i përket aftësive të karikimit, Buds 3 do të vijë me një kuti që përmban një bateri 520 mAh, duke mbështetur hyrjen 4.5 W dhe daljen 1.2 W. Vetë kufjet do të mundësohen nga një bateri 58 mAh. Megjithëse jetëgjatësia specifike e baterisë nuk është konfirmuar, spekulohet se Buds 3 do të ofrojë performancë të ngjashme me Buds Pro 2, duke mburrur deri në 9 orë përdorim pa Anulimin Aktiv të Zhurmës (ANC), me rastin që siguron një jetëgjatësi të kombinuar të baterisë prej 33 orë. Me ANC të aktivizuar, kufjet pritet të ofrojnë 6 orë përdorim, duke u zgjatur në 22 orë me kasë. Për më tepër, mbështetja e karikimit të shpejtë do të lejojë 5 orë kohë dëgjimi me vetëm një karikim 10-minutësh.

Të apasionuarit pas cilësisë së zërit do të jenë të kënaqur të dinë se Buds 3 thuhet se përmban një woofer 10.4 mm dhe një cicërimë 6 mm, duke ofruar një përvojë të pasur audio. Ngjashëm me paraardhësin e tij, Buds 3 pritet të inkorporojë mbështetje ANC 48dB, duke siguruar një përvojë dëgjimi paqësore dhe gjithëpërfshirëse. Për më tepër, këto kufje do të kenë një vlerësim IP55 për rezistencën ndaj ujit dhe pluhurit, duke ofruar qëndrueshmëri për përdorim të përditshëm, ndërsa kasa do të ketë një vlerësim IPX4.

OnePlus Buds 3 ka të ngjarë të bëjë debutimin e tij së bashku me OnePlus 12, duke ndjekur trendin e OnePlus për të nxjerrë kufje së bashku me smartfonët kryesorë. Ndërsa prezantimi zyrtar pritet të bëhet në Kinë muajin e ardhshëm, një lëshim global pritet në janar 2024, duke ndjekur modelin e zakonshëm të OnePlus të lëshimit në Kinë fillimisht përpara se të lançohet globalisht.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Kur do të dalë OnePlus Buds 3?

OnePlus Buds 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në Kinë muajin e ardhshëm dhe të ketë një dalje globale në janar 2024.

2. Cilat janë specifikimet e tarifimit për Buds 3?

Buds 3 do të vijë me një kasë me një bateri 520 mAh, që mbështet hyrjen 4.5 W dhe daljen 1.2 W. Vetë kufjet do të mundësohen nga një bateri 58 mAh.

3. Sa është jetëgjatësia e baterisë së OnePlus Buds 3?

Ndërsa detajet specifike të jetëgjatësisë së baterisë nuk janë konfirmuar, spekulohet se Buds 3 do të ofrojë performancë të ngjashme me Buds Pro 2, me deri në 9 orë përdorim pa ANC dhe një jetëgjatësi të kombinuar të baterisë prej 33 orësh me kasën. Me ANC të aktivizuar, kufjet pritet të ofrojnë 6 orë përdorim, duke u zgjatur në 22 orë me kasë.

4. Çfarë veçorish audio do të ketë Buds 3?

Thuhet se OnePlus Buds 3 përmban një woofer 10.4 mm dhe një cicërimë 6 mm për riprodhim të tingullit me cilësi të lartë. Ata gjithashtu pritet të përfshijnë mbështetje 48 dB për anulimin aktiv të zhurmës (ANC).

5. A do të jenë Buds 3 rezistent ndaj ujit dhe pluhurit?

Po, Buds 3 do të ketë një vlerësim IP55 për rezistencën ndaj ujit dhe pluhurit, duke siguruar qëndrueshmëri për përdorim të përditshëm. Rasti do të ketë një vlerësim IPX4.

Shënim: Informacioni i dhënë në këtë artikull bazohet në rrjedhje dhe raporte të pakonfirmuara. Detajet zyrtare mund të ndryshojnë në kohën e lëshimit të produktit.