Vështrimet më të fundit mbi AWS re:Invent 2023, Platformat Transmetuese dhe IPO-në e Armit

Në botën e ngjarjeve të teknologjisë, AWS re:Invent 2023 po afrohet me shpejtësi dhe analisti i industrisë CUBE John Furrier parashikon se do të ketë disa zhvillime emocionuese në dyqan. Furrier parashikon një fokus në llogaritjet me performancë të lartë, mbështetjen e GPU-së dhe një histori më të qartë të të dhënave nga AWS. Sidoqoftë, ai gjithashtu pyet për të ardhmen e ekosistemit që rrethon AWS dhe nëse ai mund të arrijë lartësi të reja. Furrier ka qenë kritik ndaj fitimit të parave nga Amazon të ekosistemit të tij në këto ngjarje në të kaluarën.

Kur bëhet fjalë për platformat e transmetimit, Furrier beson se çelësi i suksesit qëndron në integrimin dhe eliminimin e ndërrimit të kontekstit. Ai sugjeron që platforma që mund të integrohet më së miri me sistemet e faturimit dhe të sigurojë një përvojë të pandërprerë të përdoruesit do të ketë dorën e sipërme. Furrier diskuton gjithashtu intervistën e fundit që ai pati me CISO nga Prime Video dhe thekson rëndësinë e saj në Showcase për fillimin e AWS.

Diskutimi më pas kalon në planet e IPO të Armit. Arm Holdings PLC, një projektues çipash me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, synon të mbledhë afro 4.87 miliardë dollarë në ofertën e ardhshme publike në bursën e Nju Jorkut. Analisti Albie Amankona nga firma globale e kërkimit Third Bridge shprehu shqetësime në lidhje me aftësinë e Arm për të kapitalizuar trendin aktual për AI, pasi një pjesë e madhe e të ardhurave të Arm vjen nga celulari. Megjithatë, Furrier dhe bashkë-analisti i tij Dave Vellante nuk pajtohen fuqimisht me këtë perspektivë. Ata besojnë se arkitekturat e Arm do të dominojnë konkluzionet e AI në skaj, pasi është një zonë ku Arm ka një prani të spikatur.

Vellante trajton gjithashtu rreziqet e paraqitura nga RISC-V, një arkitekturë alternative, dhe argumenton se Arm ka një epërsi të konsiderueshme ndaj konkurrentëve të saj. Ndërsa rritja e Arm mund të mos jetë eksponenciale, Vellante vlerëson platformën e saj me kosto të ulët dhe me performancë të lartë që ka të ngjarë të sigurojë dominimin e saj në treg.

Në përgjithësi, diskutimet në Podcast CUBE prekin ngjarjen e ardhshme AWS re:Invent, rëndësinë e integrimit dhe përvojën e përdoruesit në platformat e transmetimit dhe potencialin e arkitekturave të Armit në peizazhin e AI.

Burimet:

– Podkasti CUBE