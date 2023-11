Gjeni oferta të mahnitshme në lojërat Nintendo Switch këtë të Premte të Zezë

E Premtja e Zezë është këtu dhe lojtarët janë në një kënaqësi pasi ofrohen zbritje të jashtëzakonshme në një gamë të gjerë lojërash Nintendo Switch. Pavarësisht nëse po kërkoni të llastoni veten ose kërkoni për dhuratën perfekte të festave, tani është koha për të rrëmbyer titujt më të mirë me çmime të përballueshme. Gjigantët e shitjes me pakicë si Best Buy, Amazon, GameStop dhe më shumë po ofrojnë oferta mahnitëse që nuk do të dëshironi t'i humbisni.

Blerja më e mirë: Zbritje të pamposhtura në lojërat Nintendo Switch

Best Buy do të dalë e gjitha këtë të Premte të Zezë me zbritje të mëdha në lojërat Nintendo Switch, aksesorët dhe më shumë. Nga klasikët tek publikimet e reja, ka diçka për të gjithë. Mos e humbisni mundësinë për të rrëmbyer Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection me një zbritje fantastike prej 17%.

Amazon: Çmime të paparë në Mario + Rabbids: Sparks of Hope dhe Sonic Superstars

Shitjet e të Premtes së Zezë të Amazon nuk duhet humbur. Ata po ofrojnë oferta të spikatura për lojërat Nintendo Switch si Mario + Rabbids: Sparks of Hope me 75% ulje. Do të gjeni gjithashtu një zbritje të këndshme për Sonic Superstars të lëshuar së fundmi.

GameStop: Zbritje masive dhe kursime shtesë në titujt e Nintendo Switch

Përgatituni për kursime të jashtëzakonshme në GameStop këtë të Premte të Zezë. Me zbritje deri në 50% në dhjetëra lojëra, duke përfshirë titujt e njohur të Nintendo Switch si Pokemon Brilliant Diamond dhe Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD dhe Bravely Default II, është mundësia e përsosur për të zgjeruar koleksionin tuaj të lojërave. Plus, nëse porositni në internet dhe zgjidhni marrjen në dyqan, do të merrni 5 dollarë shtesë për çdo porosi. Kjo është një marrëveshje nga e cila mund të përfitoni shumë herë!

Nintendo eShop: Kënaqësi dixhitale me çmime të zbritura

Nëse preferoni komoditetin e lojërave dixhitale, Nintendo eShop është vendi ku duhet të shkoni. Me shitjet e jashtëzakonshme të të Premtes së Zezë në lojërat e Nintendo-s, lojërat Capcom, lojërat Warner Bros dhe më shumë, do të gjeni oferta të parezistueshme që do t'ju argëtojnë për orë të tëra. Këto zbritje janë në dispozicion deri më 3 dhjetor.

Ku të blini lojëra Nintendo Switch të Premten e Zezë

Pothuajse çdo shitës i madh me pakicë po merr pjesë në shitjet e të Premtes së Zezë për lojërat Nintendo Switch. Mund të gjeni zbritje të shkëlqyera për titujt e njohur si Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II dhe shumë të tjera. Pavarësisht nëse zgjidhni të vizitoni shitës me pakicë të mëdha si Best Buy, GameStop, Walmart dhe Target, ose të shfletoni në internet në Amazon ose në Dyqanin Nintendo, ofertat e mahnitshme ju presin.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. A ofrohen këto oferta në dyqan apo online?

Shumica e ofertave ofrohen si në dyqan ashtu edhe në internet, duke ju dhënë fleksibilitetin për të zgjedhur metodën e blerjes që ju përshtatet më së miri.

2. Sa zgjasin ofertat e të Premtes së Zezë?

Ofertat e së Premtes së Zezë zakonisht zgjasin për një kohë të kufizuar, prandaj sigurohuni që të kontrolloni datat specifike të përmendura nga secili shitës me pakicë.

3. A mund të blej lojëra dixhitale nga Nintendo eShop si dhuratë?

Fatkeqësisht, Nintendo eShop aktualisht nuk ofron mundësi dhuratash. Megjithatë, ju mund të përfitoni ende nga zbritjet dhe të blini kodet dixhitale të lojërave si dhurata nga shitës të tjerë me pakicë.

4. A ia vlen të blesh karta dhuratë Nintendo eShop gjatë të Premtes së Zezë?

Absolutisht! Jo vetëm që mund të bëni oferta fantastike në lojërat e Nintendo eShop, por gjithashtu mund të kurseni edhe më shumë duke blerë karta dhuratash Nintendo eShop me zbritje.

E Premtja e Zezë është koha më e mirë për të arritur oferta të jashtëzakonshme në lojërat e Nintendo Switch. Mos e humbisni këtë mundësi për të zgjeruar bibliotekën tuaj të lojërave ose për të surprizuar të dashurit tuaj me dhuratat perfekte. Vepro shpejt, pasi këto zbritje nuk do të zgjasin përgjithmonë!