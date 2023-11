Dalin detaje të reja rreth Nintendo Switch-it të ardhshëm: Më shumë fuqi, por pa dalje 4K

Raportet e fundit sugjerojnë se pasardhësi i shumëpritur i Nintendo Switch mund të mos jetë në gjendje të nxjerrë lojëra në rezolucion 4K. Ndërsa detajet specifike në lidhje me tastierën janë ende të pakta, burimet kanë zbuluar se çipi i personalizuar Nvidia T239, që përflitet se do të fuqizojë përsëritjen e ardhshme të Nintendo Switch, i mungon aftësia përshpejtues i të mësuarit të thellë (DLA). Kjo mungesë mund të pengojë potencialisht aftësitë e rritjes së shkallës së DLSS të konsolës.

DLSS, shkurtim për Deep Learning Super Sampling, ka qenë një temë e spikatur diskutimi rreth veçorive të përfolura të Nintendo Switch-it të ardhshëm. Ai përdor inteligjencën artificiale për të pasuruar grafika me rezolucion më të ulët, duke rezultuar në pamje të përmirësuara pa ngarkuar shumë harduerin e sistemit. Pa DLA, potenciali i Switch 2 për të arritur rezolucionin 4K mund të ndikohet ndjeshëm. Në vend të kësaj, tastiera mund të kufizohet në rezolucionin 1080p, me disa burime që sugjerojnë një mundësi prej 1440p në varësi të lojës.

Ndërsa këto vlerësime bazohen në spekulime dhe informacione të pakonfirmuara, ato ngrenë shqetësime në lidhje me aftësitë e Switch 2 në krahasim me konkurrentët e tij, si Xbox Series S. Mungesa e DLA në çipin e përfolur mund të diferencojë performancën dhe cilësinë vizuale të Nintendo tastierë nga platformat e tjera të lojrave.

Nintendo ka mbetur i ngushtë në këtë temë, me presidentin Shuntaro Furukawa duke mohuar thashethemet për ndonjë demonstrim harduerësh për partnerët. Megjithatë, ndërsa thashethemet vazhdojnë të qarkullojnë, shtohen pritjet për zbulimin zyrtar të konzollës së re, që pritet të bëhet vitin e ardhshëm.

Ndërsa fansat presin me padurim detaje të mëtejshme, është e qartë se Nintendo Switch i ardhshëm do të ofrojë më shumë fuqi dhe performancë të përmirësuar. Sidoqoftë, mbetet për t'u parë nëse mungesa e DLA do të ketë një ndikim thelbësor në aftësitë e tij grafike. Në fund të fundit, lojtarët do të duhet të presin për njoftime zyrtare dhe përvoja praktike për të përcaktuar potencialin e vërtetë të Switch 2.

FAQ

A do të mbështesë Nintendo Switch-i i ardhshëm rezolucionin 4K?

Raportet e fundit sugjerojnë se Nintendo Switch i ardhshëm mund të mos jetë në gjendje të nxjerrë lojëra në rezolucion 4K për shkak të mungesës së një përshpejtuesi të mësimit të thellë (DLA) në çipin e përfolur Nvidia T239.

Çfarë është DLSS?

DLSS do të thotë Deep Learning Super Sampling, i cili përdor inteligjencën artificiale për të përmirësuar grafika me rezolucion më të ulët, duke rezultuar në pamje të përmirësuara.

Kur do të zbulohet Nintendo Switch i ri?

Nintendo Switch i ri pritet të zbulohet diku vitin e ardhshëm, megjithëse një datë e saktë nuk është konfirmuar.

A do të jetë Switch 2 i përputhshëm me prapavijën?

Ndërsa detajet rreth konsolës së ardhshme janë ende të kufizuara, ka pasur diskutime rreth mundësisë që Switch 2 mund të mos jetë i përputhshëm me lojërat e mëparshme Nintendo Switch.