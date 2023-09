By

Platforma e lojërave dixhitale NFT Gaming Co. ka njoftuar hyrjen e saj në treg me lëshimin e lojës së saj të parë, "Space Striker AI", e disponueshme në pajisjet Android dhe iOS. Kompania synon të kapërcejë hendekun midis lojërave tradicionale dhe Web 3 duke zhvilluar lojëra të rastësishme që përfshijnë veçori të reja siç janë tokenat e pandryshueshëm (NFT).

Drejtori i Përgjithshëm i The NFT Gaming Co., Vadim Mats, deklaroi se qëllimi i tyre është të kombinojnë lojërat dixhitale konvencionale me elementë unikë në lojë, duke përfshirë lëkurën, personazhet dhe përvojat që mund të krijohen dhe formohen si NFT. Duke integruar teknologjinë blockchain në lojëra, kompania synon t'u ofrojë përdoruesve një nivel të ri pronësie dhe vlere për asetet e tyre në lojë.

Përveç "Space Striker AI", NFT Gaming Co. ka plane të lëshojë më shumë lojëra dhe aplikacione që gjenerojnë të ardhura në të ardhmen e afërt. Fokusi i kompanisë në krijimin e përvojave inovative të lojërave që përdorin NFT-të e veçojnë atë nga zhvilluesit tradicionalë të lojërave.

"Space Striker AI" mund të shkarkohet nga Google Play Store dhe Apple App Store. Hyrja e NFT Gaming Co. në treg ka marrë tashmë vëmendje pozitive, me aksionet e tyre të tregtuara nga Nasdaq duke u rritur mbi 8% në aktivitetin para tregut.

Ndërsa industria e lojrave vazhdon të evoluojë, integrimi i NFT-ve dhe teknologjisë blockchain paraqet mundësi të reja për lojtarët që të angazhohen me lojëra dhe të zotërojnë asete unike dixhitale. Hyrja e NFT Gaming Co. në treg shënon një hap të rëndësishëm drejt adoptimit të përgjithshëm të NFT-ve në lojëra.

Përkufizime:

– Shenjat jo të këmbyeshëm (NFT): Asete unike dixhitale që përfaqësojnë pronësinë e një artikulli ose një pjese të caktuar të përmbajtjes në blockchain.

Burimet: Njoftimi për shtyp i NFT Gaming Co., MT Newswires.