Përditësimi i lojës Spider-Man 2 është vendosur për një publikim të hershëm të vitit 2024

Insomniac Games ka konfirmuar se përditësimi tjetër i lojës për Spider-Man 2 është planifikuar të dalë në fillim të vitit 2024. Ndërsa lojtarët kanë shprehur pritjen e tyre për veçori të reja si New Game Plus dhe përshkrimet audio, ekipi i zhvillimit ka theksuar nevojën për kohë shtesë për të siguruar që përditësimi plotëson standardet e tyre të cilësisë.

"Ne kemi punuar me zell në këto veçori dhe kërkojmë testime të mëtejshme për të garantuar cilësinë e tyre," tha Insomniac Games në një njoftim të fundit në Twitter. Dritarja e lëshimit për përditësimin e lojës është caktuar për fillimin e vitit 2024, me një listë më gjithëpërfshirëse të veçorive që do të zbulohen më afër nisjes së përditësimit.

Insomniac Games ka pranuar gjithashtu reagimet nga lojtarët dhe është zotuar të përfshijë veçori shumë të kërkuara, si aftësia për të ndryshuar orën e ditës dhe për të rishfaqur misionet e përfunduara. Pavarësisht se është ekskluzive për konsolën PS5, Spider-Man 2 ka fituar popullaritet të konsiderueshëm që nga publikimi i tij pothuajse dy muaj më parë. Brenda vetëm 11 ditëve nga lansimi i tij, Spider-Man 2 shiti mbi pesë milionë kopje, duke e bërë atë një nga lojërat më të suksesshme të vitit.

Është interesante se ky njoftim vjen menjëherë pasi u shfaqën raporte në lidhje me një sulm kibernetik ndaj Insomniac Games nga një grup ransomware, i cili supozohet se ekspozoi informacione konfidenciale. Sony, kompania mëmë e Insomniac Games, lëshoi ​​menjëherë një deklaratë duke konfirmuar hetimin e tyre për këtë çështje dhe duke siguruar publikun se asnjë studio apo divizion tjetër brenda Sony Interactive Entertainment nuk është prekur.

Me përditësimin e ardhshëm të lojës, lojtarët e Spider-Man 2 mund të presin një përvojë të përmirësuar të lojërave me zbatimin e veçorive të kërkuara. Insomniac Games vazhdon t'i japë përparësi cilësisë dhe kënaqësisë së lojtarëve, duke siguruar që Spider-Man 2 të mbetet një udhëtim i shquar i fuqisë së superheronjve për fansat e ekskluzivitetit të lojës.