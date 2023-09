Wahoo shpall trajnerin inteligjent të përditësuar të Kickr Move dhe ndërrimin e ri të biçikletave Kickr

By

Wahoo ka zbuluar Kickr Move, një version i përmirësuar i trajnerit të tij të njohur Kickr inteligjent. Kickr Move përmban një pistë të integruar që lejon tetë inç lëvizje përpara-prapa të biçikletës. Kjo risi synon të ofrojë një përvojë më realiste dhe tërheqëse të çiklizmit në ambiente të mbyllura duke simuluar ndjenjën e ngasjes jashtë. Wahoo pretendon se kjo lëvizje gjithashtu mund të zvogëlojë lodhjen që zakonisht lidhet me hipjen në një trajner fiks.

Me një çmim prej 1,399.99 £ / 1,599.99 $ / 1,599.99 €, Kickr Move është 300 £ / 300 $ / 300 € më i shtrenjtë se trajneri ekzistues inteligjent Kickr V6. Kickr V6 do të jetë ende i disponueshëm për blerje së bashku me Kickr Move.

Përveç Kickr Move, Wahoo ka njoftuar gjithashtu Kickr Bike Shift, një version të ri të biçikletës inteligjente të brendshme Kickr Bike. Kickr Bike Shift ka një çmim prej 2,699.99 £ / 2,999.99 $ / 2,999.99 €, që është 800 £ / 1,000 $ / 1,000 € më lirë se Kickr Bike V2. Megjithatë, Kickr Bike Shift nuk ka aftësinë për t'u anuar për të simuluar gradientët dhe përmban një sistem të modifikuar të frenave dhe lëvizjes.

Pista e integruar e Kickr Move lejon lëvizjen përpara dhe anash, duke u ofruar përdoruesve një përvojë më realiste të kalërimit. Megjithatë, kjo lëvizje kufizon përdorimin e disa aksesorëve të tillë si blloqet e ngritësit të rrotave të përparme dhe pllakat inteligjente të drejtimit. Wahoo ka zhvilluar një përshtatës për të mundësuar përputhshmërinë me aksesorin e tij Kickr Climb, i cili simulon ngjitjet duke ngritur pjesën e përparme të biçikletës në përgjigje të ndryshimeve të gradientit virtual.

Në përgjithësi, Kickr Move dhe Kickr Bike Shift synojnë të përmirësojnë përvojën e çiklizmit të brendshëm duke ofruar lëvizje më realiste dhe një opsion më të përballueshëm për çiklistët. Këto publikime të reja demonstrojnë përkushtimin e Wahoo ndaj inovacionit në tregun e trajnerëve të zgjuar dhe të çiklizmit të brendshëm.

