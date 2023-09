Telekomanda e re Chromecast për Google TV u zbulua në Android TV 14 Beta

Versioni i fundit i Android TV 14 Beta ka zbuluar atë që duket të jetë një telekomandë e re për Chromecast me Google TV. Dizajni i telekomandës përmban një formë të veçantë të rrumbullakosur dhe një bllok navigimi të montuar lart, i ngjashëm me telekomandën aktuale. Megjithatë, ka disa dallime të dukshme.

Telekomanda ekzistuese Chromecast me Google TV ka tetë butona, duke përfshirë një D-pad për mbrapa, Asistentin, Home, heshtjen, YouTube, Netflix dhe fuqinë dhe hyrjen e televizorit. Kontrollet e volumit janë të vendosura në anën e djathtë të telekomandës.

Dizajni i ri i telekomandës, i paraqitur si skicë, tregon disa ndryshime të dallueshme. Nën "D-pad", ka dy butona të rrumbullakëta, me gjasë për "mbrapa" dhe "Assistant". Përgjatë anës së majtë, ka tre butona të tjerë, me sa duket për shtëpinë, heshtjen dhe një nga dy shkurtoret e aplikacionit. Në anën e djathtë, ka një buton më të madh me një formë lëvizëse vëllimi. Një tjetër buton i ri me një ikonë ylli ndodhet në fund, i referuar si "magjik" në skedarët e sistemit.

Kjo telekomandë besohet të jetë një pamje paraprake e një Chromecast të ri me Google TV, i cili u përfol se ishte në zhvillim disa muaj më parë. Sidoqoftë, nuk ka asnjë provë të drejtpërdrejtë në ndërtimin e Android 14 që tregon pajisjen e re.

Ndërsa data e lëshimit të Chromecast-it të ri është e paqartë, përditësimi i fundit në Android TV 14 sugjeron që ai mund të jetë ende në gatishmëri. Nuk ka gjasa të zbulohet në ngjarjen e ardhshme të fillimit të tetorit Pixel. Sidoqoftë, zbulimi i telekomandës së re lë të kuptohet për një përditësim të afërt të Chromecast me Google TV.

Burimi: APK Insight