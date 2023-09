Si të rregulloni NameDrop që nuk funksionon në iPhone

By

Veçoria NameDrop në iPhone është një mënyrë e përshtatshme për të ndarë informacionin e kontaktit me përdoruesit e tjerë të iPhone nëpërmjet AirDrop. Megjithatë, disa përdorues kanë pasur probleme me NameDrop që nuk funksionon. Megjithëse arsyeja e saktë e këtij problemi është e paqartë, ka disa rregullime që mund të provoni.

Së pari, kontrolloni nëse iPhone juaj mbështet funksionin NameDrop. NameDrop funksionon vetëm në modelet e zgjedhura të iPhone që janë në përputhje me iOS 17. Nëse keni një iPhone X ose një model të mëparshëm, ai nuk do të mbështesë iOS 17 dhe për këtë arsye, NameDrop nuk do të funksionojë në pajisjen tuaj. Për më tepër, iPhone dhe iPhone i marrësit duhet të kenë të instaluar iOS 17 që NameDrop të funksionojë siç duhet.

Një arsye tjetër e zakonshme që NameDrop nuk funksionon është përdorimi i gabuar i gjestit NameDrop. Për të përdorur këtë veçori, duhet të sillni pjesët e sipërme të dy iPhone-ve në afërsi. Sigurohuni që pjesët e sipërme të të dy iPhone-ve të prekin njëri-tjetrin ose t'i vendosni së bashku.

Nëse e keni çaktivizuar aksidentalisht cilësimin "Sjellja e pajisjeve së bashku", ai gjithashtu mund të shkaktojë keqfunksionimin e NameDrop. Për ta kontrolluar këtë, shkoni te aplikacioni Settings, hapni General dhe trokitni lehtë mbi cilësimet AirDrop. Sigurohuni që çelësi "Bringing Devices Together" të jetë i aktivizuar.

Problemet me lidhjen Bluetooth dhe WiFi mund të ndikojnë gjithashtu në funksionin NameDrop. Provoni të çaktivizoni dhe aktivizoni Bluetooth dhe WiFi në të dy iPhone për të parë nëse e zgjidh problemin.

Si parazgjedhje, dukshmëria e AirDrop është vendosur në "Kontaktet" në iPhone. Megjithatë, duke qenë se NameDrop përdoret për të ndarë detajet e kontaktit me përdoruesit e iPhone që nuk janë në kontaktet tuaja, duhet të vendosni dukshmërinë e AirDrop në "Të gjithë" që NameDrop të funksionojë siç duhet. Kjo mund të bëhet në cilësimet e AirDrop.

Ndonjëherë, një rinisje e thjeshtë mund të rregullojë gabime të vogla ose probleme softuerike. Provoni të rindizni iPhone tuaj për të parë nëse e zgjidh problemin e NameDrop që nuk funksionon.

Nëse asnjë nga zgjidhjet e mësipërme nuk funksionon, rivendosja e cilësimeve të rrjetit në iPhone tuaj dhe në iPhone të personit tjetër mund të ndihmojë. Megjithatë, mbani në mend se rivendosja e cilësimeve të rrjetit do të heqë rrjetet e ruajtura WiFi dhe pajisjet Bluetooth të shtuara më parë.

Në përgjithësi, nëse keni probleme me NameDrop që nuk funksionon në iPhone tuaj, provoni këto rregullime për të zgjidhur problemin dhe shijoni komoditetin e ndarjes së kontakteve nëpërmjet AirDrop.

