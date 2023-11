A përbën kërcënim për jetën detare minierat në det të thellë? Vështrime nga Eksperimentet e anijes

By

Thellë nën sipërfaqen e oqeanit gjenden rezerva të mëdha metalesh të vlefshme si hekuri dhe mangani. Këto burime të çmuara, në formën e nyjeve me madhësi patate dhe kores së pasur me metal, kanë tërhequr vëmendjen e kompanive të minierave në det të thellë që synojnë t'i shfrytëzojnë ato për bateri dhe pajisje elektronike. Megjithatë, janë ngritur shqetësime për dëmin e mundshëm që këto aktivitete minerare mund të shkaktojnë në jetën detare. Një studim i fundit, i botuar në revistën Nature Communications, hedh dritë mbi këto shqetësime përmes eksperimenteve në anije të kryera në kandil deti me helmeta në fjordet norvegjeze.

Duke përdorur kandil deti përkrenare si lëndë kërkimore, shkencëtarët synuan të kuptonin ndikimin e sedimentit të pompuar në rezervuarët e tyre, duke simuluar kushtet që mund të lindin nga minierat në det të thellë. Rezultatet ishin befasuese: kandil deti u përpoq të përballonte praninë e ujit me baltë. Ata u përpoqën të çliroheshin nga sedimenti duke prodhuar mukozë të tepërt, një përgjigje e dukshme që i ngjante litarëve të ngrirë. Në një nivel molekular, u vunë re përgjigje ndaj stresit, me gjenet që lidhen me riparimin e indeve dhe sistemin imunitar duke u bërë aktiv.

Dr. Helena Hauss, një ekologe detare e përfshirë në studim, shprehu shqetësimet për shpenzimet e energjisë që kërkohen nga kandil deti për të luftuar sedimentet dhe për të ruajtur mirëqenien e tyre. Në oqeanin e thellë ku banojnë këto krijesa, ushqimi është i pakët dhe ngarkesa shtesë e energjisë e imponuar nga uji me baltë mund të çojë në urinë dhe ulje të shkallës së riprodhimit. Këto gjetje sugjerojnë se efektet e minierave në det të thellë mund të kenë pasoja të gjera, jo vetëm për jetën detare, por edhe për njerëzit.

Sipas studiuesve, kafshët si kandil deti përkrenare luajnë një rol vendimtar në ciklin e karbonit duke mbajtur dioksidin e karbonit të ruajtur në thellësi të oqeanit në vend që ta lëshojnë atë në atmosferë. Për më tepër, speciet e peshqve që varen nga këto komunitete mes oqeanit, duke përfshirë specie të rëndësishme komerciale si toni, mund të ndikohen negativisht. Prandaj, mbrojtja e ekuilibrit delikat të oqeanit të hapur bëhet imperativ për të ruajtur shërbimet ekologjike që ofron.

Gjetjet e studimit tregojnë një hap të rëndësishëm në të kuptuarit e ndikimeve të mundshme mjedisore të aktiviteteve të minierave në det të thellë. Ndërsa bota përballet me kërkesën në rritje për minerale, politikëbërësit, shkencëtarët dhe kompanitë minerare duhet të punojnë së bashku për të krijuar praktika të qëndrueshme që mbrojnë ekosistemet detare dhe ekuilibrin delikat të oqeaneve të planetit tonë.

Pyetjet e bëra më shpesh

Çfarë është minierat në det të thellë?

Minierat në det të thellë i referohen nxjerrjes së mineraleve të vlefshme nga fundi i oqeanit. Ai përfshin heqjen e nyjeve ose koreve të pasura me metale që gjenden në rajone nënujore si shfrynjet hidrotermale.

Minierat në det të thellë i referohen nxjerrjes së mineraleve të vlefshme nga fundi i oqeanit. Ai përfshin heqjen e nyjeve ose koreve të pasura me metale që gjenden në rajone nënujore si shfrynjet hidrotermale. Çfarë janë kandil deti përkrenare?

Kandil deti me helmetë janë kandil deti të madh, me madhësi si pjatë darke, që gjenden në ujëra të thella në mbarë botën, zakonisht në thellësi nga 1,500 deri në 2,000 këmbë. Ato shërbejnë si organizma përfaqësues për kafshët me trup të butë që banojnë në oqeanin e hapur.

Kandil deti me helmetë janë kandil deti të madh, me madhësi si pjatë darke, që gjenden në ujëra të thella në mbarë botën, zakonisht në thellësi nga 1,500 deri në 2,000 këmbë. Ato shërbejnë si organizma përfaqësues për kafshët me trup të butë që banojnë në oqeanin e hapur. Cilat ishin efektet e ekspozimit të sedimentit në kandil deti?

Ekspozimi i sedimentit çoi në reagime të dukshme, të tilla si prodhimi i mukusit të tepërt për të hequr qafe ujin me baltë. Në nivel molekular, përgjigjet ndaj stresit u vunë re me aktivizimin e gjeneve që lidhen me riparimin e indeve dhe sistemin imunitar.

Ekspozimi i sedimentit çoi në reagime të dukshme, të tilla si prodhimi i mukusit të tepërt për të hequr qafe ujin me baltë. Në nivel molekular, përgjigjet ndaj stresit u vunë re me aktivizimin e gjeneve që lidhen me riparimin e indeve dhe sistemin imunitar. Pse minierat në det të thellë janë shkak për shqetësim?

Aktivitetet e minierave në det të thellë mund të dëmtojnë potencialisht jetën detare dhe të prishin proceset thelbësore ekologjike. Mund të çojë në urinë dhe ulje të shkallës së riprodhimit për organizma të ndryshëm në det të thellë, duke ndikuar në ekuilibrin delikat të ekosistemit të oqeanit dhe disponueshmërinë e llojeve të rëndësishme të peshkut ku njerëzit mbështeten për ushqim.

Aktivitetet e minierave në det të thellë mund të dëmtojnë potencialisht jetën detare dhe të prishin proceset thelbësore ekologjike. Mund të çojë në urinë dhe ulje të shkallës së riprodhimit për organizma të ndryshëm në det të thellë, duke ndikuar në ekuilibrin delikat të ekosistemit të oqeanit dhe disponueshmërinë e llojeve të rëndësishme të peshkut ku njerëzit mbështeten për ushqim. Çfarë mund të bëhet për të mbrojtur jetën detare?

Mbrojtja e jetës detare kërkon zbatimin e praktikave dhe rregulloreve të qëndrueshme për minierat në det të thellë. Bashkëpunimi ndërmjet politikëbërësve, shkencëtarëve dhe kompanive minerare është çelësi për të siguruar nxjerrjen e përgjegjshme të burimeve duke ruajtur integritetin e ekosistemeve detare.

Burimet:

– Artikulli origjinal: [The New York Times] (https://www.nytimes.com)

– Burimi i imazhit: [Unsplash](https://www.unsplash.com)