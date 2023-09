Një imazh i rrjedhur i Ermac në Mortal Kombat 1 ndez diskutimin rreth dizajnit të personazheve

Një imazh i rrjedhur i Ermac në lojën e ardhshme Mortal Kombat 1 ka shkaktuar bujë në mesin e fansave, me disa që kanë vënë në dyshim zgjedhjet e dizajnit të personazheve. Ndërsa shumë presin me padurim publikimin e trailerit përfundimtar, fansat kanë vënë re një trend të personazheve në lojë që shfaqin këpucë me majë të hapur ose këmbë zbathur. Baraka, Katana, Li Mei dhe Nitara janë parë të gjithë me gishtërinjtë e tyre të zbuluar.

Imazhi i rrjedhur i Ermacit tregon luftëtarin telekinetik në formën e tij të plotë, duke zbuluar më shumë nga pamja e tij se sa ishte treguar më parë. Ndërsa fansat përgjithësisht e miratuan veshjen e tij, disa shprehën shqetësimin për lëkurën e tij të rrudhosur, si mumje. Ka shpresë se veshjet ose veshjet alternative do të jenë në dispozicion për ta mbuluar atë.

Një pyetje e përsëritur mes fansave është pse kaq shumë personazhe në Mortal Kombat 1 kanë gishtat e këmbëve të ekspozuara. Disa komentues në mediat sociale kanë sugjeruar me shaka se dikush në NetherRealm mund të ketë një fetish për këmbët. Të tjerë pyesin nëse ka një kuptim më të thellë pas fetishit të dukshëm të këmbëve, siç është komenti mbi magjepsjen e Liu Kang me artet marciale.

Vlen të përmendet se Street Fighter 6 gjithashtu u përball me kritika për portretizimin e këmbëve, duke bërë që disa të spekulojnë se mund të jetë një prirje më e gjerë brenda lojërave luftarake. Ndërsa fansat presin me ankth publikimin e Mortal Kombat 1, mbetet për t'u parë nëse do të ketë ndonjë ndryshim në dizajnin e personazheve apo nëse do të adresohen spekulimet për fetishin e këmbëve.

Burimet:

