San Jose zbulon botimin e vet të personalizuar të Monopoly

Qyteti i San Jose do të bëjë një udhëtim nostalgjik në korsinë e kujtesës me lançimin e edicionit të tij të lojës popullore të bordit Monopoly. Ky botim i personalizuar zëvendëson pikat tradicionale në tabelë me monumentet lokale, duke i lejuar banorët dhe vizitorët të eksplorojnë qytetin në një mënyrë krejtësisht të re.

Një nga monumentet më ikonike në San Jose, Winchester Mystery House, zë qendër të vëmendjes si pozicioni i lakmuar i Boardwalk. Kryetari i bashkisë së qytetit, Matt Mahan, u shpreh i emocionuar për edicionin e personalizuar, duke thënë se është një mundësi e shkëlqyer për të festuar historinë dhe arritjet e pasura të San Jose.

Në këtë version unik, Original Joe's bëhet Parku i ri, ndërsa VTA zëvendëson pikat hekurudhore. Agjencia lokale e tranzitit është e emocionuar për këtë përfaqësim dhe madje ka mbështjellë një autobus të tërë për të promovuar lojën.

Peters' Bakery, e famshme për tortën e saj të shijshme me bajame të djegura, është një tjetër biznes lokal i paraqitur në tabelën e lojës. Kërkesa për lojërat e personalizuara ka qenë dërrmuese, me një grumbull të madh porosish paraprake që shiten në asnjë kohë. Hilda Ramirez, një vendase nga San Jose, shprehu dashurinë e saj për konceptin dhe bleu me krenari pesë lojëra, duke i konsideruar ato dhurata më e nxehtë e Krishtlindjeve në Zonën e Gjirit.

Publikimi i edicionit të San Jose ka tërhequr vizitorë nga shumë larg, duke përfshirë një grup miqsh që udhëtuan me makinë nga Lincoln, jashtë Sacramento-s, për të marrë një të tillë. Me përfshirjen e monumenteve të njohura që ngjallin një ndjenjë krenarie, këta individë shprehën eksitimin dhe kënaqësinë e tyre.

Top Trumps USA, kompania që qëndron pas krijimit të këtyre edicioneve të personalizuara, ka nxjerrë më parë versione të qytetit si Napa Valley. Sidoqoftë, San Jose shënon qytetin e parë të madh të Zonës së Gjirit që merr këtë trajtim të veçantë. Aaron Green, që përfaqëson Top Trumps USA, përmendi sfidat për të vendosur se cilat vende do të paraqiten në bord, pasi të gjithë kanë mendime të ndryshme. Megjithatë, qëllimi është të përjetësohen monumentet dhe bizneset e rëndësishme të qytetit, duke siguruar që brezat e ardhshëm të mund të shijojnë lojën dhe të mësojnë për historinë unike të San Jose.

Edicioni i San Jose i Monopoly përfshin pika referimi shtesë si Tech Interactive dhe Muzeu i Zbulimit të Fëmijëve. Këto shtesa përmirësojnë më tej përfaqësimin e kulturës dhe atraksioneve të gjalla të San Jose.

Le të jetë ky botim i personalizuar i Monopoly një dëshmi e madhështisë së San Jose dhe statusit të tij si një nga vendet më të mira për të jetuar në vend.