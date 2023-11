Modaliteti i ri i lojës dhe azhurnimet e hyrjes së hershme që vijnë në "Against the Storm".

Publisher Hooded Horse ka njoftuar se loja popullore Against the Storm do të largohet nga aksesi i hershëm muajin e ardhshëm me një përditësim të shumëpritur 1.0. Ky përditësim do të prezantojë një mënyrë loje krejt të re të quajtur Queen's Hand, e cila është krijuar posaçërisht për të sfiduar lojtarët me përvojë me rregulla dhe shpërblime unike.

Against the Storm, i përshkruar si një "ndërtues i qytetit me fantazi të errët", i zhyt lojtarët në një botë post-apokaliptike ku ata duhet të rindërtojnë qytetërimin përballë shirave shkatërrues. Si Zëvendës Mbreti i Mbretëreshës, lojtarët udhëheqin një grup të larmishëm të mbijetuarish duke përfshirë njerëzit, kastorët, hardhucat, dhelprat dhe harpitë. Së bashku, ata duhet të rimarrin shkretëtirën dhe të sigurojnë një të ardhme për njerëzimin.

Një nga aspektet më emocionuese të përditësimit të ardhshëm është shtimi i Dorës së Mbretëreshës. Ky modalitet loje u paraqet lojtarëve sfidën përfundimtare të riforcimit të vulës Adamantine brenda një cikli të vetëm. Si sfida më e vështirë në lojë, Queen's Hand do t'i shtyjë edhe lojtarët më me përvojë në kufijtë e tyre.

Gjatë periudhës së hyrjes së hershme, Against the Storm ka pësuar një zhvillim të rëndësishëm, me përditësime të rregullta të përmbajtjes çdo dy javë. Këto përditësime kanë sjellë një gamë të gjerë ndryshimesh të mëdha dhe të vogla në lojë, duke përfshirë shtimin e specieve të reja si njerëzit Fox dhe përmirësime në mekanikën e fundit të lojës. Hooded Horse ka deklaruar se ky ritëm i përditësimeve do të vazhdojë deri në lëshimin e plotë të lojës.

Me lojën e tij tërheqëse dhe narrativën magjepsëse, Against the Storm ka mbledhur një bazë të dedikuar fansash. Në Steam, loja ka marrë një vlerësim jashtëzakonisht pozitiv të përdoruesve prej 95% nga afro 14,500 komente. Lojtarët kanë lavdëruar mekanikën e saj gjithëpërfshirëse të ndërtimit të botës dhe lojën sfiduese.

Fansat e Against the Storm mund të presin me padurim lëshimin zyrtar të lojës më 8 dhjetor. Përveç disponueshmërisë në Microsoft Store, loja do t'i bashkohet gjithashtu bibliotekës PC Game Pass, falë një partneriteti të fundit me Microsoft. Ky bashkëpunim do ta sjellë lojën në një audiencë edhe më të gjerë dhe do t'u sigurojë abonentëve të Game Pass një përvojë të re dhe emocionuese.

Pavarësisht nëse jeni një lojtar me përvojë ose i ri në këtë zhanër, përditësimi i ardhshëm i Against the Storm premton të sjellë një përvojë të paharrueshme lojërash. Përgatituni të përballeni me sfidat e një bote të shkatërruar dhe të rindërtoni qytetërimin kundër të gjitha gjasave.

FAQ

1. Çfarë është kundër stuhisë?

Against the Storm është një lojë fantastike e errët për ndërtimin e qyteteve ku lojtarët rindërtojnë qytetërimin në një botë post-apokaliptike të rrënuar nga shirat e pamëshirshëm.

2. Kur do të largohet Against the Storm aksesi i hershëm?

Against the Storm është vendosur të largohet nga aksesi i hershëm dhe të lëshojë përditësimin e tij 1.0 më 8 dhjetor.

3. Si quhet modaliteti i ri i lojës?

Modaliteti i ri i lojës quhet Queen's Hand dhe është krijuar posaçërisht për të sfiduar lojtarët me përvojë me rregulla dhe shpërblime unike.

4. Në cilat platforma do të jetë e disponueshme kundër Stuhisë?

Against the Storm do të jetë i disponueshëm në Dyqanin e Microsoft dhe do të përfshihet gjithashtu në bibliotekën e PC Game Pass.

5. Çfarë përditësimesh janë bërë gjatë periudhës së hyrjes së hershme?

Gjatë aksesit të hershëm, Against the Storm ka marrë përditësime të rregullta të përmbajtjes, duke përfshirë shtimin e specieve të reja dhe përmirësime në mekanikën e fundit të lojës.

