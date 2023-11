Roli jetësor i Microsoft në suksesin e OpenAI

By

CEO i Microsoft, Satya Nadella, theksoi rolin kritik që kompania e tij luan në suksesin e OpenAI, duke theksuar se nuk do të kishte "asnjë OpenAI" pa përfshirjen e Microsoft. Nadella zbuloi se Microsoft, si investitori më i madh i OpenAI, nuk u konsultua për shkarkimin e fundit të Sam Altman, ish-CEO i OpenAI.

Nadella pranoi se shkon përtej investimit financiar dhe kapitalit, duke deklaruar se ekziston një partneritet i thellë midis Microsoft dhe OpenAI. Ai shtroi pyetjen pse Altman zgjodhi Microsoft dy herë më parë, duke theksuar rëndësinë e kontributit të Microsoft në misionin e OpenAI.

Në një lëvizje për të forcuar më tej partneritetin e tyre, Microsoft njoftoi punësimin e Altman dhe Greg Brockman, ish-president i OpenAI, për të udhëhequr një njësi të re të AI brenda Microsoft. Nadella sqaroi se Microsoft nuk kishte një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me bordin jofitimprurës të OpenAI, i cili mbikëqyr filialin komercial të udhëhequr nga Altman. Megjithatë, ai shprehu besimin e tij se të qenit partner duhet të përfshijë konsultime për vendime të rëndësishme.

Ndërsa OpenAI aktualisht po përjeton një krizë për sa i përket stafit dhe udhëheqjes së saj, komentet e Nadella hedhin dritë mbi nevojën për ndryshim në qeverisjen e OpenAI. Ndërsa tensionet rriten dhe punonjësit revoltohen kundër largimit të Altman, presioni mbetet mbi bordin prej katër personash të OpenAI për të dhënë dorëheqjen. Nadella theksoi domosdoshmërinë e një dialogu me bordin e OpenAI për të adresuar këto çështje të qeverisjes.

Në fund të fundit, Nadella theksoi se Microsoft është i hapur që të dy punonjësit aktualë të OpenAI të qëndrojnë në rolet e tyre ose të kalojnë në Microsoft. Ai la të kuptohet gjithashtu se Altman mund të mos bashkohet domosdoshmërisht drejtpërdrejt me Microsoft, por siguroi se pavarësisht nga pozicioni i tij, Altman do të punonte ngushtë me Microsoft.

Si përfundim, përfshirja e Microsoft-it është vendimtare për suksesin e OpenAI-t dhe kthesa e fundit e ngjarjeve ka nxjerrë në pah nevojën për ndryshim në proceset e qeverisjes dhe vendimmarrjes brenda organizatës.

FAQ

1. Si përfshihet Microsoft me OpenAI?

Microsoft është investitori më i madh i OpenAI dhe mban një partneritet të thellë me organizatën. Ata kanë dhënë kontribute të konsiderueshme financiare dhe po bashkëpunojnë në mënyrë aktive në misionin e OpenAI.

2. Çfarë roli luajti Sam Altman në OpenAI?

Sam Altman ishte ish-CEO i OpenAI deri në shkarkimin e tij të fundit. Ai luajti një rol vendimtar në udhëheqjen e organizatës dhe ishte i dobishëm në zhvillimin e saj.

3. Pse punonjësit e OpenAI po kërkojnë dorëheqjen e bordit?

Punonjësit e OpenAI po i kërkojnë bordit të japë dorëheqjen për shkak të pakënaqësisë së tyre me vendimin për të hequr Sam Altman si CEO. Ata besojnë se bordi duhet të rivendosë Altman dhe të adresojë çështjet e qeverisjes brenda organizatës.

4. Si planifikon Microsoft të mbështesë OpenAI në të ardhmen?

Microsoft është i përkushtuar të mbështesë suksesin dhe vazhdimësinë e operacioneve të OpenAI. Ata kanë punësuar Altman dhe Greg Brockman për të udhëhequr një njësi AI brenda Microsoft, duke forcuar partneritetin midis dy organizatave.