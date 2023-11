MediaTek prezanton çipin e fuqishëm Dimensity 8300 për të sfiduar Qualcomm

By

Pasi zbuloi së fundmi çipin e tij mbresëlënës të flamurit për telefonat Android, MediaTek është rikthyer me një tjetër ndryshim të lojës. Kompania tajvaneze ka prezantuar Dimensity 8300, një procesor i nivelit të mesëm që është vendosur të rivalizojë ofertat e Qualcomm dhe të sjellë përmirësime të rëndësishme në treg.

Dimensity 8300 është një nga procesorët më premtues të MediaTek deri më sot, me aftësi të zgjeruara dhe përmirësime që i tejkalojnë paraardhësit e tij. Mundësuar nga bërthamat e reja Cortex të bazuara në ARM V9, ky çip bazohet në një proces 4nm dhe përmban një grup të përmirësuar 4+4 të bërthamave Cortex A715 dhe një numër të barabartë bërthamash Cortex A510. Me një rritje prej 20% në fuqinë e përpunimit të zjarrit dhe një rritje prej 30% në efikasitetin e energjisë, ai tregon përkushtimin e MediaTek për të ofruar performancë të nivelit të lartë.

Për sa i përket lojërave dhe detyrave kërkuese, Dimensity 8300 përfshin GPU-në e re Mali-G615, duke siguruar një përmirësim masiv prej 60% në fuqinë grafike të papërpunuar, ndërsa është 50% më efikas në energji. Kjo e vendos MediaTek përpara Qualcomm për sa i përket performancës GPU.

Për më tepër, MediaTek nuk e ka anashkaluar rëndësinë e aftësive të AI. Dimensity 8300 është një nga procesorët e parë të nivelit të mesëm i aftë për të ekzekutuar modele të AI me deri në 10 miliardë parametra. Kjo e sjell atë në të njëjtin nivel me çipin kryesor të Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Për më tepër, çipi Dimensity 9300 i MediaTek e çon më tej duke trajtuar deri në 13 miliardë parametra, duke treguar përkushtimin e MediaTek për të shtyrë kufijtë në përpunimin e AI.

Krahas fuqisë së tij mbresëlënëse përpunuese, Dimensity 8300 ofron përmirësime të dukshme në RAM dhe aftësitë e ruajtjes. Me mbështetjen e kanaleve me frekuencë më të lartë 8300 MHz për modulet RAM, përdoruesit mund të presin performancë më të shpejtë të kryerjes së shumë detyrave dhe aftësinë për të mbajtur shembuj më aktivë në sfond. Standardi i ruajtjes është përmirësuar gjithashtu në shpejtësi UFS 4.0, duke ofruar shpejtësi të dyfishtë të leximit dhe shkrimit në krahasim me paraardhësin e tij.

Fokusi i MediaTek në lidhje është i dukshëm në Dimensity 8300, me premtime për shpejtësi maksimale të shkarkimit deri në 5.17 Gbps mbi 5G dhe një rritje 2x të gjerësisë së brezit në lidhjen Wi-Fi.

Në departamentin e imazhit, Dimensity 8300 lejon telefonat Android të fuqizuar nga MediaTek të regjistrojnë video 4K HDR me 60 korniza për sekondë, duke tejkaluar kufizimet e mëparshme.

Me këto veçori dhe avancime mbresëlënëse, çipi Dimensity 8300 i MediaTek ka potencialin të sfidojë dominimin e Qualcomm në treg. Ndërsa presim valën e parë të telefonave të mundësuar nga ky procesor deri në fund të vitit, është e qartë se MediaTek është në një trajektore rritëse në industrinë shumë konkurruese të gjysmëpërçuesve.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

– Çfarë është çipi Dimensity 8300?

Çipi Dimensity 8300 është një procesor i nivelit të mesëm i zhvilluar nga MediaTek, një kompani tajvaneze gjysmëpërçuese. Është krijuar për të ofruar përmirësime të rëndësishme në performancë dhe efikasitet për telefonat Android.

– Si krahasohet Dimensity 8300 me ofertat e Qualcomm?

Çipi Dimensity 8300 rivalizon Snapdragon 7 Gen 3 të nivelit të mesëm të Qualcomm për sa i përket performancës dhe aftësive. Çipi i MediaTek ofron përmirësime dhe përmirësime domethënëse në aspekte të ndryshme, duke përfshirë fuqinë përpunuese, aftësinë grafike, aftësitë e AI, mbështetjen e RAM-it, shpejtësinë e ruajtjes dhe lidhjen.

– Cilat janë aftësitë e AI të Dimensity 8300?

Dimensity 8300 është një nga procesorët e parë të nivelit të mesëm i aftë për të ekzekutuar modele të AI me deri në 10 miliardë parametra. Kjo e vendos atë në të njëjtin nivel me çipin kryesor të Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 përsa i përket aftësive të përpunimit të AI.

– Si e përmirëson Dimensity 8300 performancën e lojërave?

Dimensity 8300 përfshin GPU Mali-G615, i cili ofron një përmirësim të konsiderueshëm 60% në fuqinë grafike të papërpunuar në krahasim me paraardhësin e tij. Ky përmirësim siguron një përvojë më të mirë të lojës për përdoruesit.

– Kur do të jenë të disponueshëm telefonat e mundësuar nga Dimensity 8300?

Vala e parë e telefonave të mundësuar nga Dimensity 8300 pritet të arrijë në fund të këtij viti.

(Burimi: Artikull i përshtatur nga Digital Trends)