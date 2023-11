MediaTek prezanton çipin Dimensity 8300: Revolucionon telefonat e përballueshëm me AI gjeneruese

By

MediaTek, një prodhues kryesor i çipave, po vendos edhe një herë trendin në industrinë e smartfonëve me lançimin e çipit të saj më të fundit, Dimensity 8300. Ky çip i ri do të sjellë aftësi gjeneruese të inteligjencës artificiale në pajisje në telefonat Android më të përballueshëm, duke ndjekur hapat e tij homologu premium, Dimensity 9300.

Ndërsa Qualcomm bëri një lëvizje të ngjashme javën e kaluar me çipin Snapdragon 7 Gen 3, është e qartë se të dyja kompanitë janë të etur për të përdorur trendin në rritje gjeneruese të AI që po revolucionarizon industrinë e teknologjisë.

Ndryshe nga zgjidhjet e bazuara në cloud, AI gjeneruese në pajisje përpunon të gjitha llogaritjet drejtpërdrejt në smartphone, duke siguruar përgjigje më të shpejta dhe personalizim të përmirësuar që merr parasysh të dhëna të ndjeshme si sjellja e përdoruesit dhe preferencat e vendndodhjes. Për më tepër, ai mund të funksionojë edhe kur përdoruesit janë jashtë gamës së mbulimit të rrjetit celular.

MediaTek nuk ka zbuluar ende aftësitë specifike gjeneruese të AI të Dimensity 8300, por pritet të ofrojë metrika pak më të ulët të performancës në krahasim me Dimensity 9300 të nivelit të lartë. Ky i fundit mund të gjenerojë imazhe duke përdorur Difuzion të qëndrueshëm në më pak se një sekondë dhe trajton AI modele me 7 miliardë parametra në sekondë, me 20 shenja në sekondë.

Me Dimensity 8300, MediaTek premton përmirësime thelbësore në krahasim me paraardhësin e tij, Dimensity 8200. Kjo përfshin një rritje prej 20% në shpejtësinë e CPU-së, deri në 30% efikasitet më të mirë të energjisë dhe një GPU që ofron 60% performancë më të madhe dhe 55% efikasitet të përmirësuar të energjisë . Njësia e Përpunimit të AI mbetet e pandryshuar nga Dimensity 9300 premium, duke siguruar performancë të përmirësuar për detyrat konvencionale të AI, siç janë përmirësimet e fotografive.

Për më tepër, telefonat e pajisur me Dimensity 8300 pritet të gëzojnë jetëgjatësi më të gjatë të baterisë dhe lidhje të pandërprera me aksesorët si kufjet dhe tastiet e lojërave. MediaTek nuk ka zbuluar ende markat e telefonave që janë zotuar të inkorporojnë Dimensity 8300 në pajisjet e tyre. Sidoqoftë, vlen të përmendet se paraardhësi, Dimensity 8200, mund të gjendet në telefonat inteligjentë si Vivo V29 Pro dhe Vivo V27 Pro, megjithëse nuk ka parë lëshime të përhapura në tregun amerikan.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është AI gjeneruese?

Përgjigje: AI gjeneruese i referohet përdorimit të algoritmeve të inteligjencës artificiale për të prodhuar dhe krijuar të dhëna të reja, të tilla si imazhe, video ose tekst, bazuar në modelet dhe inputet ekzistuese.

Pyetje: Si ndryshon AI gjeneruese në pajisje nga zgjidhjet e bazuara në cloud?

Përgjigje: Inteligjenca artificiale gjeneruese në pajisje përpunon llogaritjet drejtpërdrejt në smartphone, duke ofruar përgjigje më të shpejta dhe përvoja të personalizuara pa u mbështetur në një lidhje interneti ose duke dërguar të dhëna të ndjeshme në serverët cloud.

Pyetje: Cilat janë përmirësimet e ofruara nga çipi Dimensity 8300 mbi paraardhësin e tij?

Përgjigje: Çipi Dimensity 8300 krenohet me një rritje prej 20% në shpejtësinë e CPU, deri në 30% efikasitet më të mirë të energjisë, një GPU me 60% performancë më të madhe, efikasitet të përmirësuar të energjisë dhe aftësi të përmirësuara të përpunimit të AI për detyra të tilla si përmirësimet e fotografive.

Pyetje: Cilat marka telefonike janë zotuar të përdorin Dimensity 8300?

Përgjigje: MediaTek nuk ka zbuluar ende markat e telefonave që do të inkorporojnë Dimensity 8300 në pajisjet e tyre.