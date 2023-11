Titulli i ri: Eksplorimi i ndikimit të ekranit OLED 90 Hz të Steam Deck në vonesën e hyrjes

By

Në një analizë të fundit të Digital Foundry, është zbuluar ndikimi i ekranit të përmirësuar 90 Hz në vonesën e hyrjes së Steam Deck OLED. Duke përdorur mjetet e analizës së vonesës dhe të ekranit të Nvidia-s, ekipi testoi dy lojëra me refleks të rëndë, Doom Eternal dhe Crysis 3 Remastered, për të përcaktuar efektet e sakta në reagim.

Kur funksionon me 90 fps, Steam Deck OLED shfaqi përmirësimet më të rëndësishme në vonesën e hyrjes. Krahasuar me versionin LCD 60 fps, reduktimi mesatar i vonesës së hyrjes ishte 26.1 ms për Doom Eternal dhe 32.5 ms për Crysis 3. Kjo ulje mund t'i atribuohet, pjesërisht, rifreskimeve më të shpejta të kornizës në ekranin OLED.

Interesante, testimi gjeti gjithashtu përmirësime të vonesës së hyrjes edhe kur të dyja njësitë OLED dhe LCD funksiononin me të njëjtën shpejtësi kuadri. Me të dyja të vendosura në 60 fps, OLED demonstroi një reduktim prej 8.5 ms në vonesën e hyrjes për Doom Eternal dhe një reduktim 11.3 ms për Crysis 3. Përmirësimi i vonesës u bë më i theksuar me shpejtësi më të ulëta të kuadrove, duke arritur mbi 20 ms kur lojërat u ulën në 40 deri në gamë prej 45 fps.

Ndërsa këto përmirësime mund të duken minimale në krahasim me kohën e reagimit njerëzor, ato ende mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në ndjesinë e përgjithshme dhe përgjegjshmërinë e sistemit. Ndryshime të vogla në vonesën e hyrjes mund të përmirësojnë shumë "prekshmërinë" e përvojës së lojës.

Një tjetër gjetje e rëndësishme nga analiza sugjeron që përditësimet e firmuerit mund të luajnë një rol në ndryshimet e vonesës së hyrjes midis versioneve OLED dhe LCD të Steam Deck. Gjatë testimit të versionit më të vjetër LCD me firmuerin e vjetëruar, Digital Foundry vuri re rezultate të vonesës së hyrjes që ishin 8 deri në 42.4 ms më të ngadalta se ato të arritura me firmuerin e përditësuar.

Valve po punon në mënyrë aktive për përmirësime të mëtejshme për versionin LCD të Steam Deck, duke përfshirë reduktimin e vonesës së hyrjes. Me rishikimet e vazhdueshme të firmuerit, është e mundur që koha e përgjigjes në ekranet LCD të vazhdojë të ulet, duke përmirësuar përvojën e lojës për përdoruesit.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është vonesa në hyrje?

Vonesa në hyrje i referohet vonesës ndërmjet kohës kur një përdorues fut një komandë dhe kur sistemi i përgjigjet asaj komande. Në lojëra, vonesa në hyrje mund të ndikojë në reagimin dhe ndjenjën e përgjithshme të lojës.

2. Si ndikon ekrani OLED 90 Hz i Steam Deck në vonesën e hyrjes?

Ekrani i përmirësuar 90 Hz i Steam Deck OLED është zbuluar se zvogëlon vonesën në hyrje në krahasim me versionin LCD 60 Hz. Ekzekutimi i lojërave me një shpejtësi më të lartë të kuadrove në ekranin OLED rezulton në përmirësime të konsiderueshme në vonesën e hyrjes.

3. A mund të vërehen ende përmirësime të vonesës së hyrjes kur të dyja njësitë OLED dhe LCD janë vendosur në të njëjtën shpejtësi kuadri?

Po, testimi ka treguar se edhe kur të dyja njësitë OLED dhe LCD funksionojnë me të njëjtën shpejtësi kuadri, OLED ende shfaq vonesë të reduktuar në hyrje. Kjo sugjeron që ndryshimet harduerike midis dy versioneve luajnë një rol në përmirësimin e reagimit.

4. A janë përditësimet e firmuerit përgjegjës për ndryshimet e vonesës së hyrjes midis versioneve OLED dhe LCD?

Analiza e Digital Foundry sugjeron që përditësimet e firmuerit mund të kontribuojnë në pabarazitë e vonesës së hyrjes të vërejtura midis versioneve OLED dhe LCD të Steam Deck. Versionet e vjetra të firmuerit LCD rezultuan në performancë më të ngadaltë të vonesës së hyrjes në krahasim me firmuerin e përditësuar. Valve po punon në mënyrë aktive për përmirësimin e vonesës së hyrjes përmes përditësimeve të firmuerit për versionin LCD të Steam Deck.