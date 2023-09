"Ish Bachelor, Matty J, bëhet Drejtor Kryesor i Paketimit të ALDI-së për Bamirësi"

By

Personaliteti televiziv Matthew Johnson, i njohur gjerësisht si Matty J, është përzgjedhur si Kryeshefi i Paketimit (CPO) i ALDI Australia. Në këtë rol, Matty J do të drejtojë shërbimin inaugurues të paketimit të çantave të ALDI, ku të gjitha të ardhurat do të shkojnë për bamirësinë australiane të fëmijëve për kancerin, Camp Quality.

Klientët mund të zgjedhin shërbimin VIPacking prej 2 dollarësh, i cili i lejon ata të pushojnë ndërsa Matty J dhe paketuesit e tjerë të çantave trajtojnë sendet e tyre ushqimore. Atyre do t'u shërbehet edhe kafe në dyqan ndërsa presin. Shërbimi i paketimit të çantave do të bëhet në dyqanin ALDI's Brookvale në Sydney ditën e shtunë, më 16 shtator, duke filluar nga ora 8:30.

ALDI ka mbështetur Camp Quality që nga viti 2020 dhe ka dhuruar mbi 5.3 milionë dollarë për bamirësinë, duke u mundësuar më shumë se 5,662 fëmijëve të prekur nga kanceri të marrin pjesë në programe rekreative. Për të ndihmuar më tej bamirësinë, ALDI do të përputhet me të gjitha donacionet e klientëve të bëra në dyqan ose në internet deri në vlerën 100,000 dollarë.

Matty J shprehu entuziazmin dhe mirënjohjen e tij që u zgjodh si CPO, duke deklaruar: “Më pëlqen të mendoj se kam një aftësi të caktuar kur bëhet fjalë për paketimin e sendeve ushqimore, por kam qenë duke u kujdesur për shpejtësinë, shkathtësinë dhe teknikën time, dhe Mezi pres të paketoj sa më shumë çanta që të mundem për këtë kauzë të madhe.”

Drejtori Menaxhues i ALDI në NSW, Alex Foster, theksoi rëndësinë që Matty J të respektojë "rregullat e arta të paketimit" të tilla si vendosja e sendeve të rënda në fund dhe sendet më të lehta sipër dhe sigurimi që sendet e brishta si buka të mos shtypen.

Për më tepër, mallrat e Camp Quality, të tilla si bluza, kapele, syze dielli, shishe uji dhe letra ambalazhi, do të jenë të disponueshme për blerje në dyqanet ALDI javën e ardhshme. Të gjitha fondet e mbledhura nga këto shitje do të kontribuojnë në programet argëtuese për fëmijët me kancer.

Në përgjithësi, pjesëmarrja e Matty J si CPO e ALDI dhe shërbimi i paketimit të çantave synojnë të mbledhin fonde për Camp Quality dhe të ofrojnë mbështetje, pushim dhe përvoja argëtuese për fëmijët që përballen me kancerin, duke siguruar që ata të mund të lundrojnë udhëtimin e tyre me kujdes të specializuar, një komunitet mbështetës dhe moshën -programet e duhura arsimore.

Burimet:

– “Roli i ish-shefit Bachelor” Newsroom ALDI

– “ALDI partnere me Camp Quality” Newsroom ALDI