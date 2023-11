Apple M3 MacBook Pro i ri: Performancë e përmirësuar me një çmim të zbritur

Nëse e keni parë M14 MacBook Pro të ri 3 inç të Apple, tani është shansi juaj për të kursyer. Amazon aktualisht po ofron një ulje çmimi në modelin e nivelit fillestar, duke shfaqur një CPU me 8 bërthama dhe GPU me 10 bërthama. Fillimisht me çmim 1,599 dollarë, tani mund ta merrni për 1,449 dollarë të dërguar. Kjo është një zbritje prej 150 dollarësh për një laptop të lëshuar së fundmi.

Por kursimet nuk ndalen me kaq. Modeli i ngritur 1 TB është gjithashtu në shitje për 1,649 dollarë, nga 1,799 dollarë. Pra, nëse jeni duke kërkuar për më shumë hapësirë ​​ruajtëse ose një opsion buxhetor, ka një marrëveshje për ju.

Çfarë e dallon M3 MacBook Pro të ri nga paraardhësit e tij? Apple ka prezantuar çipin më të fundit M3, çipin e tyre të parë 3nm deri më sot. Me një CPU me 8 bërthama, GPU me 10 bërthama dhe një motor nervor 16 bërthamash, ky çip celular ofron performancën më të mirë të Apple deri më tani. Është i përsosur për kryerjen e përditshme me shumë detyra dhe mund të përballojë me lehtësi projekte pro, të tilla si redaktimi i fotove me rezolucion të lartë dhe videove 4K.

Për më tepër, M3 MacBook Pro përmban një ekran mahnitës Liquid Retina XDR me shpejtësi të rifreskimit ProMotion 120Hz dhe mbështetje për gamën e gjerë të ngjyrave P3. Ngjyra e re Space Black shton një prekje të sofistikimit, ndërsa portat Thunderbolt, një dalje HDMI 8K dhe një vend i kartës SD sigurojnë opsione lidhjeje për të gjitha nevojat tuaja multimediale.

Me dizajnin e tij me efikasitet energjie, MacBook Pro mund të ofrojë performancë të jashtëzakonshme gjatë gjithë ditës, pavarësisht nëse jeni me energji baterie ose në prizë. Mund të mbështeteni në performancën e tij të besueshme për të gjitha detyrat tuaja profesionale dhe personale.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. Cili është tipari kryesor i M3 MacBook Pro të ri?

Tipari kryesor i M3 MacBook Pro të ri është performanca e tij e përmirësuar me çipin më të fundit M3, duke ofruar një CPU me 8 bërthama, GPU me 10 bërthama dhe një motor nervor me 16 bërthama.

2. Sa mund të kursej në M3 MacBook Pro të nivelit fillestar?

Mund të kurseni 150 dollarë në M3 MacBook Pro të nivelit fillestar, me çmimin që ka rënë nga 1,599 dollarë në 1,449 dollarë.

3. A ka shitje në modelin 1TB të M3 MacBook Pro?

Po, modeli 1TB i M3 MacBook Pro është gjithashtu në shitje për 1,649 dollarë, nga çmimi i tij origjinal prej 1,799 dollarë.

4. Cilat janë veçoritë e spikatura të M3 MacBook Pro?

M3 MacBook Pro përmban një ekran mahnitës Liquid Retina XDR, shpejtësi të rifreskimit të ProMotion 120Hz, porte Thunderbolt, një dalje HDMI 8K dhe një vend të kartës SD. Ajo vjen gjithashtu në një ngjyrë të hijshme Space Black.