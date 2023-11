Prezantimi i aplikacionit të kamerës së përmirësuar Pixel me veçori të reja emocionuese

By

Aplikacioni i njohur Pixel Camera i Google ka marrë një ndryshim bashkëkohor, duke u ofruar përdoruesve një përvojë të përmirësuar fotografie dhe videografie. Ridizajnimi më i fundit përmban një rrëshqitës të përshtatshëm, duke lejuar kalime pa probleme midis modaliteteve të fotografisë dhe videos. Duke shoqëruar këtë rrëshqitës, përdoruesit do të gjejnë një buton të ri të Cilësimeve të Foto/Video në anën e majtë dhe, ekskluzivisht në Pixel 8 Pro, një buton Pro Controls në të djathtë.

Duke përfshirë reagimet e përdoruesve dhe duke përdorur përparimet më të fundit teknologjike, aplikacioni Pixel Camera tani krenohet me një ndërfaqe përdoruesi shumë intuitive. Pavarësisht nëse jeni duke kapur momente të çmuara me fotografi mahnitëse ose duke shkrepur video të gjalla, ky aplikacion i përditësuar siguron komoditetin dhe fleksibilitetin maksimal.

Futja e butonit Cilësimet e Foto/Video i fuqizon përdoruesit të personalizojnë me lehtësi preferencat e tyre të kamerës. Me vetëm një prekje të thjeshtë, mund të rregulloni pa mundim cilësime të ndryshme të kamerës për t'iu përshtatur preferencave tuaja individuale. Nga ekspozimi dhe ekuilibri i bardhë te linjat e rrjetit dhe cilësimet e kohëmatësit, aplikacioni Pixel Camera ju vë në kontroll të plotë të përvojës suaj të fotografimit dhe videografimit.

Pixel 8 Pro e çon këtë përvojë një hap më tej me shtimin e butonit Pro Controls. Kjo veçori ekskluzive i pajis fotografët dhe videografët profesionistë me cilësime dhe kontrolle të avancuara, duke u mundësuar atyre të kapin momente të lë pa frymë me saktësi dhe kreativitet të pashoq. Nga rregullimet manuale të fokusit dhe shpejtësisë së diafragmës deri te opsionet e formatimit të videos në shkallë profesionale, Pixel 8 Pro siguron që profesionistët të kenë mjetet që u nevojiten për të arritur vizionin e tyre artistik.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Si të kaloj ndërmjet modaliteteve të fotografisë dhe videos në aplikacionin Pixel Camera?

Për të kaluar ndërmjet modaliteteve të fotografisë dhe videos, thjesht përdorni rrëshqitësin e dhënë në ndërfaqen e ridizajnuar të aplikacionit Pixel Camera. Rrëshqiteni atë drejt modalitetit të dëshiruar dhe kamera juaj do të kalojë menjëherë në atë modalitet.

2. A mund të personalizoj cilësimet e kamerës në aplikacionin Pixel Camera?

Po, aplikacioni i përditësuar Pixel Camera lejon personalizimin e cilësimeve të kamerës. Duke trokitur në butonin "Cilësimet e fotografisë/videos", mund të përdorni një sërë opsionesh për të rregulluar ekspozimin, balancën e të bardhës, linjat e rrjetit dhe më shumë.

3. Cilat janë kontrollet Pro në Pixel 8 Pro?

Veçoria Pro Controls, ekskluzive për Pixel 8 Pro, ofron cilësime dhe kontrolle të avancuara të dizajnuara për fotografë dhe videografë profesionistë. Ai përfshin opsione për fokusin manual, rregullime të shpejtësisë së diafragmës dhe formatimin e videos në shkallë profesionale.

4. A disponohet aplikacioni Pixel Camera i ridizajnuar në të gjitha pajisjet Pixel?

Ndërsa aplikacioni i përmirësuar Pixel Camera është i disponueshëm në shumicën e pajisjeve Pixel, veçoria Pro Controls është ekskluzive për Pixel 8 Pro. Përdoruesit e modeleve të tjera Pixel mund të shijojnë ende ndërfaqen dhe funksionalitetin e përmirësuar të aplikacionit të përditësuar.