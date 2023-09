SpaceX lëshon 21 satelitë Starlink për të zgjeruar shërbimin e internetit

By

SpaceX lëshoi ​​me sukses një grup tjetër satelitësh për shërbimin e tij të internetit Starlink nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg në Kaliforni. Misioni, i njohur si Starlink Group 7-2, vendosi 21 satelitë të gjeneratës së dytë Starlink në orbitë. Këta satelitë, të quajtur V2 Mini, janë një version i kondensuar i satelitëve V2 Starlink me madhësi të plotë të planifikuar për lëshimet e ardhshme duke përdorur automjetin Starship të ripërdorshëm të SpaceX.

Raketa Falcon 9 u ngrit në një trajektore jugore, me fazën e parë që shkrepi për afërsisht dy minuta e gjysmë përpara se të fillonte faza e dytë. Përforcuesi i fazës së parë, duke kryer fluturimin e tij të 11-të, u ul me sukses në anijen drone "Sigurisht që unë ende të dua ty" që ndodhet në brigjet e Baja California.

Faza e dytë përfundoi djegien e saj të parë për të arritur një orbitë fillestare të parkimit dhe do të qëndrojë për rreth 45 minuta përpara një shkrepjeje të dytë për të arritur orbitën e synuar. Vendosja e 21 satelitëve është planifikuar të ndodhë afërsisht një orë e dy minuta pas lëshimit.

Sipas Jonathan McDowell, një astronom në Qendrën për Astrofizikën Harvard-Smithsonian, numri i përgjithshëm i satelitëve Starlink të lëshuar nga SpaceX është 5,070. SpaceX ka raportuar mbi 1.5 milionë abonentë të Starlink, me shërbimin e internetit të disponueshëm në më shumë se 60 vende.

Me çdo nisje të Starlink, SpaceX synon të zgjerojë mbulimin e saj global me brez të gjerë dhe të sigurojë akses në internet me shpejtësi të lartë në zonat e largëta. Vendosja e këtyre satelitëve na sjell një hap më afër arritjes së këtij qëllimi.

Burimet:

– SpaceX

– Jonathan McDowell, Qendra Harvard-Smithsonian për Astrofizikë