BMW E46 M3 merr një Përmirësim Beastly me Fuqinë V10

Ndërrimi i motorëve është bërë një prirje popullore në komunitetin e BMW, me entuziastët që kërkojnë vazhdimisht t'i shtyjnë Bimmerët e tyre të dashur në nivele të reja të performancës. Ndërsa ne kemi parë pjesën tonë të drejtë të zëvendësimeve të motorit, ky projekt i veçantë e çon atë në një nivel krejtësisht të ri.

Ylli i kësaj video është një BMW E46 M3 e zezë, një makinë tashmë e njohur për fuqinë dhe performancën e saj mbresëlënëse. E pajisur me një motor 3.2-litërsh me gjashtë rreshta, E46 M3 nuk ishte aspak i dobët në pistë. Megjithatë, pronari i këtij M3 donte ta bënte një hap më tej dhe të çlironte edhe më shumë kuaj-fuqi dhe emocione.

Në vend që të zgjidhte një ndërrim tradicional të motorit, pronari vendosi të futej në all-in dhe të transplantonte një motor V5.0 10 litra nga një E60 M5. Kjo central elektrik V10, i vetmi V10 prodhimi i prodhuar ndonjëherë nga BMW, jepte një fuqi prej 500 kuajfuqish dhe 384 lb-ft çift rrotullues. Por kjo nuk mjaftoi për pronarin. Me disa modifikime, duke përfshirë një hartë të përmirësuar të motorit, ky M3 kafshëror tani prodhon rreth 520 kuaj fuqi.

Ajo që vërtet e veçon këtë përmirësim të performancës është zgjedhja e transmetimit. Motori V10 lidhet me një transmetim me dy tufë me burim E92, duke e ngritur përvojën e drejtimit në një nivel krejtësisht të ri. Ndërsa video na çon në një xhiro emocionuese rreth Nurburgring, bëhet shumë e qartë se kjo M3 nuk është makina juaj mesatare e pistës.

Me shpejtësinë e tij të pabesueshme dhe zhurmën e zhurmës së motorit V10, BMW E46 M3 spikat mes makinave të performancës në pistë. I kapërcen lehtësisht konkurrentët me lehtësi, duke lënë një përshtypje të qëndrueshme. Kjo nuk është hera e parë që shohim një projekt BMW V10, por sigurisht që i shtohet listës në rritje të ndërrimeve mbresëlënëse të motorëve që shtyjnë kufijtë e asaj që mund të arrijë një BMW.

FAQ:

Pyetje: Çfarë motori ndërroi pronari i BMW E46 M3 i zi?

Përgjigje: Pronari zëvendësoi motorin origjinal me gjashtë linjë me një motor 5.0-litërsh V10 nga një E60 M5.

Pyetje: Sa kuaj fuqi prodhon BMW E46 M3 i përmirësuar?

Përgjigje: Me disa modifikime, M3 i përmirësuar tani prodhon rreth 520 kuaj fuqi.

Pyetje: Me çfarë transmetimi lidhet motori V10?

Përgjigje: Motori V10 është i lidhur me një transmetim me dy tufë me burim E92, duke përmirësuar përvojën e përgjithshme të drejtimit.