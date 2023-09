Lian Li O11D EVO XL: Një kasë kompjuteri e personalizueshme dhe e pasur me veçori

By

Lian Li O11D EVO XL është oferta më e fundit nga kompania Tajvaneze e komponentëve Lian Li. I njohur për kutitë dhe fansat e PC premium, Lian Li ka bashkëpunuar me rishikuesin gjerman të harduerit der8auer për të krijuar një kasë të madhe që ofron një gamë të gjerë karakteristikash dhe opsionesh personalizimi.

Me përmasa (D) 522 mm x (W) 304 mm x (H) 531.9 mm, O11D EVO XL është një model i përmirësuar i O11D EVO-së së mëparshme. Ai mbështet madhësi të ndryshme të motherboard, duke përfshirë E-ATX, ATX, Micro-ATX dhe Mini-ITX. Kutia përmban një kornizë çeliku, panele xhami të kalitur 4.0 mm dhe thekse alumini.

Një nga veçoritë e spikatura të O11D EVO XL është mbështetja e tij për ftohjen e lëngshme. Mund të strehojë deri në tre radiatorë me madhësi deri në 420 mm, me opsione për instalim në pjesën e sipërme, anësore ose të poshtme të kasës. Për më tepër, një radiator i vetëm 120 mm mund të lidhet me shkarkimin e kasës. Tabaka e pllakës amë është e rregullueshme në lartësi, duke lejuar instalimin dhe rregullimin e përshtatshëm të sistemeve të ftohjes së lëngshme.

Menaxhimi i kabllove është gjithashtu një prioritet në dizajnimin e O11D EVO XL. Kutia përfshin rripa për të mbajtur të gjithë kordonët të fshehur pas pllakës amë, duke siguruar një brendshme të pastër dhe të organizuar.

Opsionet e ruajtjes në O11D EVO XL janë të shumta. Ka tre fole SSD 2.5-inç pas tabakasë së motherboard-it dhe dy kafaze të rrotullueshme të diskut që mund të mbështesin deri në katër disqe ruajtjeje 2.5-inç ose 3.5-inç. Kafazët e makinës kanë lidhje me energji të para-drejtuar dhe SATA për instalim të lehtë.

O11D EVO XL ofron fleksibilitet në orientimin e tij. Ndërsa është me dorën e djathtë si parazgjedhje, rasti mund të rikthehet plotësisht për përdoruesit që preferojnë një ndërtim vitrinë të orientuar nga e majta. Rasti përfshin gjithashtu një kllapë të ridizajnuar kundër uljes së GPU për të mbështetur kartat e mëdha grafike, si dhe kapëse GPU pa mjete që sigurojnë magnetikisht mbulesat e slotit të zgjerimit PCIe.

Në përgjithësi, Lian Li O11D EVO XL është një kuti kompjuteri shumë i personalizueshëm me fokus në ftohjen e lëngshme dhe menaxhimin e kabllove. Mbështetja e tij për radiatorë të shumtë, tabaka e rregullueshme e pllakës amë dhe mundësitë e bollshme të ruajtjes e bëjnë atë një zgjedhje kryesore për entuziastët që kërkojnë të ndërtojnë një sistem me performancë të lartë dhe të mirëorganizuar.

