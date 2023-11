Monitorët e rinj LG SMART me veçori të përmirësuara për produktivitet dhe lidhje

By

LG Electronics ka prezantuar së fundmi linjën e saj më të fundit të Monitorëve SMART për vitin 2023. Ndër versionet e reja janë modelet 32SR50F dhe 27SR50F, tani të disponueshme për blerje. Që synojnë rritjen e produktivitetit dhe ofrimin e lidhjes pa probleme, këta monitorë janë krijuar për të përmbushur nevojat në zhvillim të punës në distancë dhe transmetimit të argëtimit.

Një tipar i dukshëm i këtyre monitorëve është ekranet e tyre IPS me performancë të lartë që mbështesin HDR 10, duke ofruar gjallëri dhe cilësi të përmirësuar të imazhit. Pavarësisht nëse jeni duke marrë pjesë në takime virtuale ose thjesht duke shfletuar ueb, pamjet e përmirësuara vizuale të ofruara nga këta monitorë 1080p do të përmirësojnë përvojën tuaj të shikimit. Modeli 27 inç, me dizajnin e tij praktikisht pa kufij, shton një prekje estetike të hijshme dhe minimaliste në çdo hapësirë ​​pune.

Duke funksionuar në platformën webOS 23 të LG-së, Monitorët SMART ofrojnë akses të lehtë dhe të përshtatshëm në aplikacione të ndryshme të transmetimit dhe rekomandime të personalizuara shikimi përmes webOS Hub. Funksioni Home Board është veçanërisht intrigues, duke ofruar profile sportive të personalizuara dhe karta shërbimi sportive të personalizueshme. Të apasionuarit pas sportit mund të qëndrojnë të përditësuar me ligat e tyre të preferuara, lojërat e ardhshme dhe statistikat e rëndësishme. Monitorët përfshijnë gjithashtu funksionin LG Mood Music, duke vepruar si një DJ personal duke krijuar lista dëgjimi bazuar në preferencat muzikore të përdoruesit.

Për ata që janë të fokusuar te produktiviteti, Monitorët LG SMART vijnë të pajisur me softuerin e integruar të LG Home Office. Duke mbështetur programe të ndryshme produktiviteti si Microsoft 365 dhe Google Calendar, këta monitorë rrisin efikasitetin e rrjedhës së punës. Për më tepër, ato lehtësojnë ndarjen e përmbajtjes nga pajisjet inteligjente përmes AirPlay 2 dhe Miracast, duke eliminuar nevojën për lidhje të drejtpërdrejtë me PC.

Për më tepër, këta monitorë shërbejnë si qendra inteligjente në shtëpi, të pajtueshme me ThinQ Home Hub të LG. Përdoruesit mund të monitorojnë dhe menaxhojnë me lehtësi pajisjet shtëpiake të pajtueshme me IoT si frigoriferët dhe lavatriçet përmes aplikacionit ThinQ. Ky integrim i transformon monitorët në pika qendrore kontrolli për një shtëpi të lidhur.

Specifikimet e produktit:

– Monitor LG SMART (32SR50F)

- Madhësia/Rezolucioni: 31.5 inç / FHD (1,920 x 1080)

– Gama e ngjyrave: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Shpejtësia e rifreskimit / koha e përgjigjes: 60 Hz / 8 ms

– Ndërfaqja: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Altoparlanti: 5W (x2)

– Veçori/Shërbimi inteligjent: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Transmetim/Pasqyrim celular (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Aksesori: HDMI / Telekomanda e bardhë

– Monitor LG SMART (27SR50F)

- Madhësia/Rezolucioni: 27 inç / FHD (1,920 x 1080)

– Gama e ngjyrave: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Shpejtësia e rifreskimit / koha e përgjigjes: 60 Hz / 14 ms

– Ndërfaqja: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Altoparlanti: 5W (x2)

– Veçori/Shërbimi inteligjent: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Transmetim/Pasqyrim celular (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Aksesori: HDMI / Telekomanda e bardhë

Modeli 32SR50F është në dispozicion për blerje me 229 dollarë, ndërsa modeli 27SR50F mund të merret për vetëm 199 dollarë. Të dy modelet vijnë me 1 vit garanci për pjesë dhe punë.

FAQ:

Pyetje: Cilat janë veçoritë e spikatura të monitorëve LG SMART?

Përgjigje: Monitorët LG SMART ofrojnë ekrane me performancë të lartë me mbështetje HDR 10, softuer të integruar të LG Home Office për produktivitet, aftësi për ndarjen e përmbajtjes dhe funksionalitet të qendrës inteligjente të shtëpisë.

Pyetje: Cili është çmimi për modelet 32SR50F dhe 27SR50F?

Përgjigje: 32SR50F ka një çmim prej 229 dollarë, ndërsa 27SR50F është në dispozicion për 199 dollarë.

Pyetje: A janë monitorët e mbështetur nga një garanci?

Përgjigje: Po, të dy modelet vijnë me një garanci 1-vjeçare të pjesëve dhe punës.