LEGO Fortnite: Një kufi i ri në ndërtimin dhe mbijetesën dixhitale

By

LEGO Fortnite ka nisur zyrtarisht, duke sjellë një ndërtesë unike dixhitale dhe përvojë mbijetese për fansat e lojës popullore Battle Royale. Kjo mënyrë e re e lojës, edhe pse e integruar brenda lëshuesit Fortnite, ofron një lojë krejtësisht të ndryshme nga aksioni i zakonshëm me shumë lojtarë.

Ndryshe nga Fortnite tradicionale, LEGO Fortnite është e përqendruar në përpunimin e mbijetesës. Lojtarët mund të ndërtojnë botën e tyre ose individualisht ose me deri në 11 miq. Loja i lejon lojtarët të luajnë si personazhet e tyre të preferuar të Fortnite, si Brite Bomber, Cuddle Team Leader dhe Raven, por në stilin LEGO.

Në LEGO Fortnite, lojtarët duhet të mbledhin ushqim dhe burime, të krijojnë sende artizanale dhe të përfshihen në beteja solo ose bashkëpunuese kundër armiqve. Loja përfshin gjithashtu një mekanik të ndërtimit të strehimoreve për mbrojtjen dhe personalizimin e një baze në shtëpi. Lojtarët mund të rekrutojnë fshatarë për të mbledhur materiale dhe për t'i ndihmuar ata të mbijetojnë natën.

Ngjashëm me Minecraft, LEGO Fortnite ofron mundësinë për të ndërtuar shtëpi, fortesa dhe përmirësime të tjera në bazën tuaj të shtëpisë. Lojtarët gjithashtu mund të krijojnë armë dhe aksesorë për të ndihmuar në betejat e tyre kundër armiqve të ndryshëm, duke përfshirë krijesa të vogla të përdorura për kultivimin e XP dhe kafshëve masive të ngjashme me bosin.

LEGO Fortnite përfaqëson kulmin e përpjekjeve të Grupit LEGO për të krijuar një përvojë gjithëpërfshirëse ndërtimi në internet. Bashkëpunimi me Epic Games ka rezultuar i suksesshëm, duke rezultuar në një lojë që lejon lojtarët të realizojnë ëndrrat e tyre për të ndërtuar botën e tyre të ndërtuar me tulla. Megjithatë, ky bashkëpunim erdhi me një kosto të konsiderueshme prej 1 miliard dollarësh për Grupin LEGO.

Modaliteti i ri i lojës LEGO Fortnite tani është i disponueshëm në të gjitha platformat kryesore të lojërave, duke përfshirë PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC dhe shërbimet e transmetimit të lojërave të bazuara në cloud. Më e mira nga të gjitha, është një përditësim falas, duke u dhënë lojtarëve qasje të lehtë në këtë aventurë të re emocionuese. Ndërsa grupet LEGO Fortnite mund të mos jenë të disponueshme në të ardhmen e afërt, fokusi mbetet në zhvillimin dhe zgjerimin e përvojave të lojës dixhitale për fëmijët. Bashkëpunimi midis Grupit LEGO dhe Epic Games synon të kapërcejë hendekun midis lojës fizike dhe dixhitale, duke frymëzuar si krijuesit ashtu edhe markat për të përqafuar këtë kufi të ri.