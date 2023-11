Rrjedhjet e reja sugjerojnë zhvillime emocionuese në botën e lojërave

By

Një rrjedhje e fundit e ka bërë komunitetin e lojërave të mbushur me emocione. Raportet janë shfaqur në lidhje me një skedar të rrjedhur të bazës së të dhënave për Grand Theft Auto 5 që sugjeron ekzistencën e DLC të historisë së braktisur për lojën. Ndërsa detajet janë ende të paqarta, ky zbulim ka ndezur spekulimet mes fansave për atë që mund të kishte pritur për këtë titull të dashur.

Edhe më intrigues është zbulimi i referencave për një vazhdim të mundshëm të Bully, lojës klasike kult që ka mbledhur një ndjekës të përkushtuar gjatë viteve. Fatkeqësisht, ky projekt nuk u realizua kurrë, duke i lënë fansat të etur për më shumë aventura në botën e çuditshme të Bullworth Academy. Rrjedhja ka ringjallur shpresën mes entuziastëve, pasi ata tani mendojnë për mundësitë e një rikthimi të mundshëm në universin Bully.

Në një rrjedhje të veçantë, por po aq mallëngjyese, një vëzhgues me sy shqiponjë u ndesh me një postim të fshirë në LinkedIn që zbuloi disa tituj të paparalajmëruar nga Gearbox Software. Lista përfshin vazhdime shumë të pritura si Borderlands 4 dhe Tiny Tina's Wonderlands 2, si dhe një shtesë të re premtuese për ekskluzivitetin Brothers in Arms. Këto zbulime kanë ngjallur entuziazëm tek fansat që mezi presin të zhyten sërish në këto botë zhytëse të lojës.

Mjaft e çuditshme, duket se komuniteti i lojrave ka dëshmuar potencialisht një tjetër lëshim zhgënjyes. The Walking Dead: Destinies, botuar nga e njëjta kompani përgjegjëse për lojën e kritikuar gjerësisht të King Kong, thuhet se po merr kritika të ngjashme dhe pretendime se është edhe më keq. Ky model i papritur ka bërë që lojtarët të vënë në dyshim praktikat e kontrollit të cilësisë së botuesit dhe të kërkojnë standarde më të mira për industrinë në tërësi.

Ndërsa këto rrjedhje vazhdojnë të magjepsin botën e lojërave, lojtarët po presin me padurim konfirmimin zyrtar dhe detaje të mëtejshme nga zhvilluesit përkatës. Është një kohë emocionuese për të qenë një lojtar, me këto rrjedhje që ofrojnë një paraqitje të shkurtër të asaj që pret përpara në botën gjithnjë në zhvillim të lojërave.

