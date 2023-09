Lojtarët e League of Legends të zhgënjyer me Blue Essence Emporium

By

Lojtarët e League of Legends po prisnin me padurim kthimin e Blue Essence Emporium, duke shpresuar për shpërblime domethënëse për të shpenzuar Esencën e tyre të akumuluar Blue. Megjithatë, zbatimi i Emporium ka lënë shumë fansa të ndihen të zhgënjyer nga përmbajtja e dobët që ofrohet.

Blue Essence, një monedhë në League of Legends, tenton të grumbullohet pasi lojtarët të kenë zhbllokuar të gjithë kampionët. Faqet Rune, ndryshimet e emrave dhe disa opsione të tjera të vogla janë të disponueshme për blerje me Blue Essence, por shumë lojtarë e gjejnë veten me një tepricë të kësaj monedhe dhe mënyra të kufizuara për ta përdorur atë.

Blue Essence Emporium duhej të trajtonte këtë çështje duke u ofruar lojtarëve shpërblime joshëse që mund të bliheshin duke përdorur Blue Essence të grumbulluar. Megjithëse Riot Games premtoi përmirësime, lojtarët mendojnë se Emporium nuk i ka përmbushur pritshmëritë dhe ofron edhe më pak opsione se përpara ndërprerjes së tij.

Disa nga zhgënjimet vijnë nga mungesa e ikonës së misterit dhe gjoksit të lëkurës së lagjes, si dhe kromat me botim të kufizuar. Për më tepër, qasja në vetë Emporium rezultoi të ishte një sfidë për shumë lojtarë që nga fillimi i tij.

Vlen të përmendet se lojtarët shpresonin për më shumë shpërblime pas polemikës rreth lëkurës së shtrenjtë "Fshirja Kozmike" për Jhin. Shumë lojtarë për një kohë të gjatë ishin të etur për shpërblime të kënaqshme pa pasur nevojë të shpenzojnë para shtesë.

Pavarësisht këtyre frustrimeve, lojtarët shprehën më shumë zhgënjim sesa zemërim ndaj Riot Games. Ata thjesht donin një mënyrë për të përdorur monedhën që kishin fituar gjatë viteve të përkushtimit ndaj lojës.

Riot Games ende nuk ka njoftuar nëse do të bëhet ndonjë ndryshim në përmbajtjen e disponueshme në Blue Essence Emporium në përgjigje të komenteve të lojtarëve. Siç ndodh tani dy herë në vit, fansat shpresojnë që përsëritjet e ardhshme të Emporium do të ofrojnë opsione më tërheqëse për Thelbin e tyre blu të akumuluar.

