Bashkëpunim i ri për të optimizuar performancën e impiantit PV

JinkoSolar Australia ka njoftuar së fundmi një partneritet novator me grupin kërkimor të Inteligjencës Artificiale, Karakterizimit, Defekteve dhe Kontakteve (ACDC) në Universitetin prestigjioz të Uellsit të Ri Jugor. Bashkëpunimi synon të revolucionarizojë performancën në terren të teknologjive më të fundit të qelizave diellore të JinkoSolar, duke përfshirë modulet e tyre të shumëpritura të gjeneratës së ardhshme dyfaciale PERC dhe TOPCon.

Në vend që të mbështetet vetëm në metodat tradicionale, JinkoSolar tani do të shfrytëzojë ekspertizën e grupit kërkimor ACDC në shfrytëzimin e fuqisë së inteligjencës artificiale dhe algoritmeve të mësimit të makinerive për të monitoruar dhe optimizuar performancën e impianteve të tyre PV në kohë reale. Duke ofruar të dhëna thelbësore elektrike dhe të motit të krijuara nga modulet e tyre të gjeneratës së ardhshme, JinkoSolar do t'i mundësojë grupit kërkimor të zhvillojë strategji inovative për rritjen e efikasitetit dhe maksimizimin e prodhimit të përgjithshëm të impiantit.

Me mbështetjen e Agjencisë Australiane të Energjisë së Rinovueshme, bashkëpunimi synon gjithashtu të zhvillojë një sistem monitorimi komercial të teknologjisë moderne të përshtatur posaçërisht për impiantet FV. Kjo platformë e avancuar do të përdorë të dhënat historike dhe aftësitë e të mësuarit të makinerive për të përmirësuar strategjitë e funksionimit dhe mirëmbajtjes (O&M). Duke parashikuar me saktësi shkallët e ndotjes, duke hetuar degradimin e modulit dhe sistemit dhe duke mundësuar masa proaktive të mirëmbajtjes, platforma do të parandalojë në mënyrë efektive defektet dhe do të sigurojë që impiantet të vazhdojnë të funksionojnë në nivelet e tyre maksimale të performancës.

Integrimi i inteligjencës artificiale dhe algoritmeve të mësimit të makinerive në aplikacionet fotovoltaike është një hap i rëndësishëm përpara në industrinë e energjisë së rinovueshme. Ky bashkëpunim midis JinkoSolar Australia dhe grupit kërkimor ACDC jo vetëm që tregon përkushtimin e tyre ndaj inovacionit teknologjik, por gjithashtu premton të rrisë shumë efikasitetin dhe jetëgjatësinë e termocentraleve diellore.

Në përgjithësi, ky bashkëpunim strategjik përfaqëson një mundësi të jashtëzakonshme për të shfrytëzuar kërkimin më të avancuar dhe teknologjitë e avancuara, duke hapur në fund rrugën për një të ardhme më të qëndrueshme dhe produktive në fushën e energjisë diellore.

FAQs

Çfarë është teknologjia PERC?

PERC do të thotë Emitues i pasivuar dhe qelizë e pasme. Është një teknologji e qelizave diellore që rrit efikasitetin e paneleve diellore duke reduktuar humbjet e rikombinimit në sipërfaqen e pasme.

Cilat janë modulet bifaciale?

Modulet bifaciale janë panele diellore që mund të gjenerojnë energji elektrike nga të dy anët e modulit. Ata përdorin rrezet e diellit nga pjesa e përparme dhe gjithashtu kapin dritën e reflektuar nga toka ose sipërfaqet përreth, duke rritur prodhimin e përgjithshëm të energjisë.

Si e përmirëson inteligjenca artificiale performancën e impiantit PV?

Inteligjenca artificiale, veçanërisht algoritmet e mësimit të makinerive, mund të analizojnë sasi të mëdha të të dhënave të mbledhura nga impiantet FV dhe të identifikojnë modelet dhe tendencat. Kjo mundëson mirëmbajtjen proaktive, parashikimin e saktë të defekteve dhe optimizimin e performancës së impiantit, duke rritur përfundimisht efikasitetin dhe prodhimin.