A është Walmart ende në pronësi amerikane?

Vitet e fundit, ka pasur një debat në rritje rreth pronësisë së Walmart, një nga korporatat më të mëdha të shitjes me pakicë në botë. Me praninë e saj masive dhe shtrirjen globale, shumë kanë vënë në dyshim nëse Walmart mund të konsiderohet ende një kompani në pronësi amerikane. Le të thellohemi në detaje dhe të hedhim pak dritë mbi këtë çështje.

Walmart, i themeluar nga Sam Walton në 1962, ka rrënjë të pamohueshme të thella në Shtetet e Bashkuara. Kompania filloi si një dyqan i vogël zbritje në Arkansas dhe u zgjerua me shpejtësi në të gjithë vendin, duke u bërë një simbol i kapitalizmit amerikan. Megjithatë, me rritjen e suksesit të Walmart, u rritën edhe ambiciet e tij ndërkombëtare. Sot, gjigandi i shitjes me pakicë operon në 27 vende, duke punësuar miliona njerëz në mbarë botën.

Ndërsa zgjerimi i Walmart përtej kufijve amerikanë ka çuar në një prani të konsiderueshme ndërkombëtare, është e rëndësishme të theksohet se kompania mbetet me seli në Shtetet e Bashkuara. Familja Walton, pasardhës të Sam Walton, ende mban një pjesë të konsiderueshme të pronësisë në kompani. Në fakt, ato konsiderohen si një nga familjet më të pasura në botë, kryesisht për shkak të aksioneve të tyre në Walmart.

FAQ:

Pyetje: A ka Walmart ndonjë pronësi të huaj?

Përgjigje: Ndërsa Walmart është zgjeruar globalisht, ajo mbetet një kompani në pronësi amerikane. Shumica e aksioneve të saj mbahen nga familja Walton, të cilët janë shtetas amerikanë.

Pyetje: Sa pjesë e Walmart është në pronësi të familjes Walton?

Përgjigje: Familja Walton zotëron afërsisht 50% të aksioneve të Walmart, duke i bërë ata aksionarët më të mëdhenj në kompani.

Pyetje: A paguan Walmart taksa në Shtetet e Bashkuara?

Përgjigje: Si një kompani me bazë në SHBA, Walmart i nënshtrohet ligjeve tatimore të SHBA dhe paguan taksa mbi fitimet e saj të krijuara brenda vendit.

Pyetje: A janë prodhuar të gjitha produktet Walmart në Shtetet e Bashkuara?

Përgjigje: Jo, Walmart merr produkte nga vende të ndryshme anembanë botës. Ndërsa mban produkte të prodhuara nga Amerika, një pjesë e konsiderueshme e inventarit të saj prodhohet jashtë shtetit.

Si përfundim, ndërsa Walmart ka zgjeruar operacionet e saj globalisht, ajo mbetet një kompani në pronësi amerikane. Aksionet e rëndësishme të pronësisë së familjes Walton dhe selia e kompanisë në Shtetet e Bashkuara i forcojnë rrënjët e saj amerikane. Megjithatë, është e rëndësishme të pranohet se shtrirja e Walmart shtrihet shumë përtej kufijve të SHBA-së, duke e bërë atë një fuqi të vërtetë globale të shitjes me pakicë.