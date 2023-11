A është Walmart Plus dhe Sam's Club Plus i njëjtë?

Në botën e shitjes me pakicë, Walmart dhe Sam's Club janë dy emra të shquar që janë bërë sinonim i blerjeve të përballueshme. Të dy ofrojnë programe anëtarësimi, Walmart Plus dhe Sam's Club Plus, të cilat ofrojnë përfitime ekskluzive për klientët e tyre besnikë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto dy programe nuk janë të njëjta, pavarësisht nga ngjashmëritë e tyre.

Çfarë është Walmart Plus?

Walmart Plus është një shërbim i bazuar në abonim i ofruar nga Walmart, një nga zinxhirët më të mëdhenj të shitjes me pakicë në botë. Për një tarifë mujore ose vjetore, anëtarët fitojnë akses në një sërë përfitimesh, duke përfshirë shpërndarjen e pakufizuar falas për artikujt e pranueshëm, zbritjet e karburantit dhe komoditetin e blerjeve të skanuara dhe të lëvizshme në celular. Walmart Plus synon të përmirësojë përvojën e blerjeve për klientët e saj duke ofruar komoditet dhe vlerë të shtuar.

Çfarë është Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, nga ana tjetër, është një program anëtarësimi i ofruar nga Sam's Club, një klub magazine në pronësi të Walmart. Me një tarifë vjetore, anëtarët fitojnë akses në përfitime të ndryshme, të tilla si orët e hershme të blerjeve, shpërblime në para për blerjet kualifikuese, transport falas për shumicën e artikujve në internet dhe zbritje shtesë për shërbime të zgjedhura. Sam's Club Plus është krijuar për të përmbushur nevojat e blerësve me shumicë dhe pronarëve të bizneseve të vogla, duke u ofruar atyre kursime të konsiderueshme dhe përfitime ekskluzive.

Cilat janë ndryshimet midis Walmart Plus dhe Sam's Club Plus?

Ndërsa të dy programet ofrojnë përfitime për anëtarët e tyre, ka dallime të dukshme midis Walmart Plus dhe Sam's Club Plus. Walmart Plus fokusohet në ofrimin e komoditetit dhe gjërave thelbësore të përditshme për klientët e saj, me një theks të fortë në opsionet e dërgesës falas. Nga ana tjetër, Sam's Club Plus synon blerësit me shumicë dhe pronarët e bizneseve të vogla, duke u ofruar atyre akses në një gamë të gjerë produktesh në sasi më të mëdha me çmime të zbritura.

Si përfundim, Walmart Plus dhe Sam's Club Plus mund të ndajnë ngjashmëri si programet e anëtarësimit të ofruara nga Walmart, por ato kujdesen për nevoja të ndryshme të klientëve. Walmart Plus synon të sigurojë komoditet dhe vlerë për blerësit e përditshëm, ndërsa Sam's Club Plus synon blerësit me shumicë dhe pronarët e bizneseve të vogla. Pavarësisht se cilin program zgjidhni, të dyja ofrojnë përfitime ekskluzive që mund të përmirësojnë përvojën tuaj të blerjeve.