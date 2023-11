A është Walmart më i madh se Amazon?

Në botën e gjigantëve të shitjes me pakicë, dallohen dy emra: Walmart dhe Amazon. Të dyja kompanitë kanë revolucionarizuar mënyrën se si ne bëjmë blerje, por kur bëhet fjalë për madhësinë e madhe, cila prej tyre merr kurorën? Le të thellohemi në shifra dhe të shohim se kush del në krye.

Beteja e Titanëve

Walmart, i themeluar në vitin 1962 nga Sam Walton, ka qenë prej kohësh një forcë dominuese në industrinë e shitjes me pakicë. Me rrjetin e saj të gjerë të dyqaneve fizike, kompania u bë shpejt një emër i njohur. Megjithatë, vitet e fundit, Amazon është shfaqur si një konkurrent i frikshëm, duke prishur shitjen me pakicë tradicionale me tregun e saj online dhe shërbimet inovative.

Masa ka rendesi

Kur krahasoni madhësinë e këtyre gjigantëve të shitjes me pakicë, është e rëndësishme të merren parasysh faktorë të ndryshëm. Për sa i përket të ardhurave, Walmart ende mban kryesimin. Në vitin 2020, kompania raportoi një të ardhur marramendëse prej 559 miliardë dollarësh, duke e bërë atë shitësin më të madh në botë. Amazon, nga ana tjetër, raportoi 386 miliardë dollarë të ardhura gjatë së njëjtës periudhë.

Megjithatë, vetëm të ardhurat nuk tregojnë të gjithë historinë. Kapitalizimi i tregut të Amazon, i cili përfaqëson vlerën totale të aksioneve të saj të papaguara, e kaloi atë të Walmart në 2015. Që nga viti 2021, kapitali i tregut të Amazon qëndron në rreth 1.7 trilion dollarë, ndërsa i Walmart është afërsisht 400 miliardë dollarë. Kjo tregon se investitorët e perceptojnë Amazon si një potencial më të madh rritjeje dhe vlerë të ardhshme.

FAQ

Pyetje: Çfarë janë të ardhurat?

Të ardhurat i referohen shumës totale të parave që një kompani gjeneron nga aktivitetet e saj të biznesit, të tilla si shitjet e produkteve ose shërbimeve.

Pyetje: Çfarë është kapitalizimi i tregut?

Kapitalizimi i tregut, i referuar shpesh si kapitali i tregut, është vlera totale e aksioneve të papaguara të një kompanie. Ai llogaritet duke shumëzuar çmimin aktual të aksionit me numrin e aksioneve në qarkullim.

Pyetje: A ka Walmart një prani në internet?

Po, Walmart ka bërë investime të konsiderueshme në operacionet e saj të tregtisë elektronike për të konkurruar me Amazon. Kompania ofron blerje online dhe ka zgjeruar shërbimet e saj të shpërndarjes dhe marrjes.

Pyetje: A ka Amazon dyqane fizike?

Ndërsa Amazon filloi si një treg në internet, ai gjithashtu ka hyrë në shitje me pakicë fizike. Kompania operon dyqanet Amazon Go, Amazon Books dhe bleu Whole Foods Market në 2017.

Në përfundim

Ndërsa Walmart ende mbretëron suprem për sa i përket të ardhurave, kapitalizimi i tregut dhe dominimi në internet i Amazon tregojnë potencialin e tij për rritje në të ardhmen. Të dyja kompanitë vazhdojnë të inovojnë dhe përshtaten me ndryshimin e peizazhit të shitjes me pakicë, duke siguruar që beteja për epërsinë e shitjes me pakicë të mbetet e ashpër.