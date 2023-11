By

A nuk është më e autorizuar për përdorim vaksina Pfizer?

Në një zhvillim të fundit, kanë qarkulluar thashetheme se vaksina Pfizer-BioNTech COVID-19 nuk është më e autorizuar për përdorim. Këto pretendime kanë shkaktuar konfuzion dhe shqetësim në publikun e gjerë. Megjithatë, është e rëndësishme të ndash faktin nga trillimi dhe të kuptosh statusin aktual të vaksinës Pfizer.

Faktet:

Deri më tani, vaksina Pfizer-BioNTech COVID-19 mbetet e autorizuar për përdorim në shumë vende të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian. Është vërtetuar se është shumë efektiv në parandalimin e COVID-19 dhe reduktimin e ashpërsisë së sëmundjes tek ata që e kontraktojnë atë.

Sqarimi i dezinformatave:

Konfuzioni rreth autorizimit të vaksinës Pfizer mund të rrjedhë nga një vendim i fundit nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) për të dhënë miratim të plotë për vaksinën Pfizer-BioNTech për individët e moshës 16 vjeç e lart. Ky miratim nënkupton që vaksina ka përmbushur standardet rigoroze të FDA-së për sigurinë, efikasitetin dhe cilësinë e prodhimit.

Është e rëndësishme të theksohet se miratimi i FDA nuk do të thotë se vaksina ka qenë më parë e paautorizuar ose e pasigurt. Vaksina Pfizer i ishte dhënë autorizimi për përdorim urgjent (EUA) nga FDA dhe organe të tjera rregullatore në mbarë botën. EUA është një mekanizëm rregullator që lejon përdorimin e përshpejtuar të produkteve mjekësore gjatë emergjencave të shëndetit publik.

Pyetje të shpeshta:

Pyetje: A do të thotë miratimi i plotë i FDA-së se vaksina Pfizer nuk është më e autorizuar për përdorim urgjent?

Përgjigje: Jo, miratimi i plotë thjesht do të thotë që vaksina ka plotësuar kërkesat rregullatore shtesë. Mbetet i autorizuar për përdorim urgjent.

Pyetje: A është vaksina Pfizer ende efektive kundër varianteve të reja të virusit?

Përgjigje: Po, studimet kanë treguar se vaksina Pfizer ofron mbrojtje kundër varianteve të ndryshme të COVID-19, megjithëse disa mund të jenë pak më pak efektive kundër llojeve të caktuara.

Pyetje: A ka ndonjë shqetësim të rëndësishëm sigurie të lidhur me vaksinën Pfizer?

Përgjigje: Vaksina Pfizer i është nënshtruar testimit të gjerë dhe është zbuluar se ka një profil të favorshëm sigurie. Ashtu si çdo vaksinë, ajo mund të shkaktojë efekte anësore të lehta si dhimbje në vendin e injektimit, lodhje ose dhimbje koke, por ngjarjet negative serioze janë jashtëzakonisht të rralla.

Si përfundim, vaksina Pfizer-BioNTech COVID-19 mbetet e autorizuar për përdorim dhe vazhdon të jetë një mjet vendimtar në luftën kundër pandemisë në vazhdim. Është thelbësore të mbështeteni në informacionin e saktë nga burime me reputacion dhe të konsultoheni me profesionistë të kujdesit shëndetësor për çdo shqetësim ose pyetje në lidhje me vaksinimin.