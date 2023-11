A është vaksina e re e herpesit më të mirë se vaksina e vjetër e herpesit?

Vitet e fundit, një vaksinë e re kundër herpesit është futur në treg, duke ndezur një debat midis profesionistëve mjekësorë dhe pacientëve. Pyetja në mendjen e të gjithëve është nëse kjo vaksinë e re është vërtet superiore se paraardhësi i saj. Le të gërmojmë në detaje dhe të eksplorojmë ndryshimet kryesore midis të dyve.

Vaksina e vjetër e herpesit, e njohur si Zostavax, është përdorur që nga viti 2006. Ajo ishte efektive në reduktimin e rrezikut të herpesit me rreth 51% dhe nevralgjisë post-herpetike (një ndërlikim i dhimbshëm i herpesit) me 67%. Megjithatë, ajo kishte disa kufizime. Zostavax ishte një vaksinë e gjallë, që do të thotë se përmbante një formë të dobësuar të virusit. Kjo e bëri atë të papërshtatshëm për individët me sistem imunitar të dobësuar, siç janë ata që i nënshtrohen trajtimit të kancerit ose marrësit e transplantit të organeve.

Hyni në vaksinën e re të herpesit, Shingrix, e cila u miratua nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) në 2017. Shingrix krenohet me një normë mbresëlënëse efikasiteti prej mbi 90% në parandalimin e herpesit dhe nevralgjisë post-herpetike. Ndryshe nga paraardhësi i tij, Shingrix është një vaksinë jo e gjallë, duke e bërë atë të sigurt për individët me sistem imunitar të komprometuar.

FAQ:

Pyetje: Si funksionon vaksina e re e herpesit?

Përgjigje: Shingrix është një vaksinë rekombinante, që do të thotë se përmban vetëm një proteinë specifike nga virusi varicella-zoster. Kjo proteinë stimulon sistemin imunitar për të prodhuar një përgjigje të fortë kundër virusit, duke parandaluar herpesin.

Pyetje: Kush duhet të marrë vaksinën e re të herpesit?

Përgjigje: Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) rekomandojnë Shingrix për të rriturit e moshës 50 vjeç e lart, edhe nëse ata kanë marrë më parë Zostavax.

Pyetje: A ka ndonjë efekt anësor?

Përgjigje: Si çdo vaksinë, Shingrix mund të shkaktojë efekte të lehta anësore si dhimbje në vendin e injektimit, dhimbje muskujsh dhe lodhje. Këto simptoma zakonisht zgjidhen brenda pak ditësh dhe janë një shenjë se sistemi imunitar po i përgjigjet vaksinës.

Si përfundim, vaksina e re e herpesit, Shingrix, duket të jetë një përmirësim i rëndësishëm në krahasim me vaksinën e vjetër, Zostavax. Me shkallën e tij më të lartë të efikasitetit dhe përbërjen jo të gjallë, Shingrix ofron një opsion më të sigurt dhe më efektiv për parandalimin e herpesit dhe komplikimeve të tij. Nëse bëni pjesë në grupmoshën e rekomanduar, konsultimi me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor për vaksinimin me Shingrix është një vendim i mençur për të mbrojtur veten nga kjo gjendje e dhimbshme dhe potencialisht dobësuese.