By

A është qëlluar herpesi i ri më i mirë se ai i vjetër?

Vitet e fundit, është prezantuar një vaksinë e re kundër herpesit, duke ndezur një debat midis profesionistëve mjekësorë dhe pacientëve. Herpes zoster, i njohur edhe si herpes zoster, është një infeksion viral i dhimbshëm i shkaktuar nga virusi varicella-zoster, i njëjti virus që shkakton linë e dhenve. Ajo prek miliona njerëz në mbarë botën, veçanërisht ata mbi moshën 50 vjeç. Futja e një vaksine të re ka ngritur pikëpyetje në lidhje me efektivitetin e saj në krahasim me atë të vjetër.

Vaksina e vjetër e herpesit, e njohur si Zostavax, u miratua për herë të parë në vitin 2006. Ishte një vaksinë e gjallë e zbutur, që do të thotë se përmbante një formë të dobësuar të virusit. Ndërsa ishte efektive në reduktimin e rrezikut të herpesit me rreth 51%, efektiviteti i tij u zbeh me kalimin e kohës, duke çuar në zhvillimin e një vaksine të re.

Vaksina e re e herpesit, e quajtur Shingrix, u miratua nga FDA në vitin 2017. Ndryshe nga Zostavax, Shingrix është një vaksinë jo e gjallë, që do të thotë se nuk përmban asnjë virus të gjallë. Në vend të kësaj, ai përmban një proteinë që ndihmon në rritjen e përgjigjes së sistemit imunitar ndaj virusit varicella-zoster. Studimet kanë treguar se Shingrix është më shumë se 90% efektiv në parandalimin e herpesit dhe komplikimeve të tij.

FAQ:

Pyetje: Kush duhet të marrë vaksinën kundër herpesit?

Përgjigje: Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) rekomandojnë që të rriturit e moshës 50 vjeç e lart duhet të marrin vaksinën kundër herpesit, pavarësisht nëse kanë pasur herpes herpes më parë.

Pyetje: Sa doza të vaksinës së re të herpesit nevojiten?

Përgjigje: Vaksina e re e herpesit, Shingrix, jepet në dy doza. Doza e dytë administrohet 2 deri në 6 muaj pas dozës së parë.

Pyetje: A ka ndonjë efekt anësor të vaksinës së re të herpesit?

A: Si çdo vaksinë, vaksina e re e herpesit mund të shkaktojë efekte anësore. Efektet anësore më të zakonshme përfshijnë dhimbje, skuqje ose ënjtje në vendin e injektimit, si dhe dhimbje muskulore, lodhje dhe dhimbje koke. Këto efekte anësore zakonisht janë të lehta dhe largohen vetë brenda pak ditësh.

Si përfundim, vaksina e re e herpesit, Shingrix, ka treguar të jetë më efektive në parandalimin e herpesit në krahasim me vaksinën e vjetër, Zostavax. Formulimi i tij jo i gjallë dhe efikasiteti i lartë e bëjnë atë një zgjedhje të preferuar për të rriturit e moshës 50 vjeç e lart. Megjithatë, rekomandohet gjithmonë të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor për të përcaktuar kursin më të mirë të veprimit bazuar në kushtet individuale shëndetësore dhe historinë mjekësore.