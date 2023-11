A ia vlen të blini Google Nest Hub?

By

Ndërsa hyjmë në sezonin e festave, shumë njerëz po pyesin nëse Google Nest Hub është ende një blerje e mirë në gjendjen e tij aktuale. Gjatë vitit të kaluar, ka pasur më shumë heqje funksionesh sesa shtesa për Nest Hub dhe Hub Max. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndryshimeve, ka ende shumë arsye pse ia vlen të merret parasysh Nest Hub.

Një nga arsyet kryesore për të blerë Nest Hub është funksionaliteti i tij si një pajisje transmetimi muzike dhe kontrollues Google Home. Nëse po kërkoni kryesisht një pajisje që mund të luajë muzikë dhe të kontrollojë pajisjet tuaja inteligjente të shtëpisë, Nest Hub është një opsion i shkëlqyeshëm, veçanërisht kur është me zbritje.

Gjenerata e dytë Nest Hub nga viti 2, zakonisht me çmim 2021 dollarë, aktualisht është në dispozicion për 99.99 dollarë. Ai ofron të gjitha veçoritë thelbësore dhe mund të përmbushë lehtësisht nevojat tuaja për transmetimin e muzikës dhe kontrollin inteligjent të shtëpisë. Nest Hub Max 49.99, nga ana tjetër, ka një çmim prej 2019 dollarë nga 129 dollarë dhe ofron altoparlantë më të mirë, një aparat fotografik, një ekran më të madh dhe funksionalitete shtesë si një orë gjithmonë ndezur dhe riprodhim të rastësishëm video.

Megjithatë, një shqetësim është se Google nuk ka ofruar përditësime domethënëse ose nuk ka zbuluar të ardhmen e Assistant për Nest Hub. Ndërfaqja e ndërfaqes së ekranit inteligjent ka mbetur kryesisht e pandryshuar dhe ka mungesë inovacioni ose veçorish të reja në krahasim me pajisjet e tjera të ngjashme në treg.

Për më tepër, ka pasur ankesa që Asistenti është bërë "më i trashë" me kalimin e kohës në vend që të përmirësohet. Fokusi aktual i Google duket të jetë në tabletin Pixel $499, por Nest Hub ka ende një vend në treg për shkak të çmimit më të ulët dhe përballueshmërisë së tij.

Ndonëse nuk ka gjasa që Google të lëshojë së shpejti një Nest Hub të ri me fuqi Fuchsia, është e rëndësishme që ata të përmirësojnë "Asistentin" për ta bërë atë më bisedor dhe më të mirë në kuptimin e komandave të përdoruesit. Kjo do të ndihmonte për të mbajtur Nest Hub konkurrues dhe për të adresuar disa nga shqetësimet në lidhje me funksionalitetin e tij.

Si përfundim, pavarësisht mungesës së përditësimeve dhe veçorive të rëndësishme, Nest Hub mund të jetë ende një blerje e vlefshme për ata që kërkojnë kryesisht një pajisje transmetimi muzike dhe kontrollues inteligjent të shtëpisë. Megjithatë, Google duhet të investojë në përmirësimin e aftësive të "Asistentit" për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të Nest Hub dhe reputacionin e tij në treg.

FAQ

1. A mund të kontrollojë Nest Hub pajisjet inteligjente të shtëpisë?

Po, Nest Hub ju lejon të kontrolloni pajisjet inteligjente të shtëpisë nga prodhues të ndryshëm.

2. Cilat janë veçoritë kryesore të Nest Hub?

Nest Hub ofron veçori të tilla si transmetimi i muzikës, kontrolli inteligjent i shtëpisë, shfaqjet me rrëshqitje, funksionet e kohëmatësit/alarmit dhe përditësimet e motit.

3. A ka një version më të ri të Nest Hub së shpejti?

Nuk ka gjasa që një Nest Hub i ri me fuqi Fuchsia të dalë në treg në të ardhmen e afërt. Google është më i fokusuar në pajisje të tjera si Pixel Tablet.

4. A po përmirësohet "Asistenti" me kalimin e kohës?

Disa përdorues kanë raportuar se Assistant po bëhet "më i trashë" me kalimin e kohës në vend që të përmirësohet. Google duhet të punojë për ta bërë "Asistentin" më bisedues dhe më të mirë në kuptimin e komandave të përdoruesit.

5. A do të hiqen gradualisht altoparlantët dhe ekranet ekzistuese?

Google nuk ka gjasa t'i japë fund mbështetjes për altoparlantët dhe ekranet ekzistuese në të ardhmen e afërt, pasi ato përdoren gjerësisht dhe mbështetja e përfunduar mund të dëmtojë reputacionin e kompanisë.