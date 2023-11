By

A nuk aprovohet më vaksina kundër COVID nga FDA?

Javët e fundit, ka pasur një rritje të dezinformatave që qarkullojnë në platformat e mediave sociale në lidhje me statusin e miratimit të vaksinave COVID-19. Një pretendim i veçantë që ka fituar tërheqje është se vaksinat nuk janë më të miratuara nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA). Megjithatë, është e rëndësishme të ndash faktin nga trillimi dhe të kuptosh statusin aktual të vaksinave.

Procesi i miratimit të FDA

FDA është përgjegjëse për vlerësimin dhe miratimin e vaksinave për përdorim publik në Shtetet e Bashkuara. Përpara se një vaksinë të autorizohet, ajo i nënshtrohet testeve rigoroze në provat klinike për të garantuar sigurinë dhe efikasitetin e saj. Pasi të dhënat nga këto prova të rishikohen tërësisht, FDA jep autorizim për përdorim urgjent (EUA) ose miratim të plotë.

Statusi aktual i vaksinave COVID-19

Që nga shtatori 2021, vaksinat e COVID-19 të autorizuara për përdorim urgjent në Shtetet e Bashkuara janë vaksinat Pfizer-BioNTech, Moderna dhe Johnson & Johnson. Këto vaksina i janë nënshtruar testimit të gjerë dhe janë provuar të jenë të sigurta dhe efektive në parandalimin e sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes të shkaktuara nga COVID-19.

Ndërsa vaksinat fillimisht morën EUA, vaksina Pfizer-BioNTech kohët e fundit ka marrë miratimin e plotë nga FDA për individët e moshës 16 vjeç e lart. Ky miratim, i dhënë më 23 gusht 2021, bazohet në të dhëna gjithëpërfshirëse nga provat klinike dhe prova të botës reale.

FAQ:

Pyetje: A do të thotë miratimi i FDA-së se vaksina nuk është më e sigurt?

Përgjigje: Jo, miratimi i FDA tregon se vaksina ka përmbushur standardet rigoroze të agjencisë për sigurinë dhe efikasitetin. Ai siguron siguri të mëtejshme për efektivitetin e tij në parandalimin e COVID-19.

Pyetje: A janë ende të autorizuara vaksinat e tjera për përdorim urgjent?

Përgjigje: Po, vaksinat Moderna dhe Johnson & Johnson janë ende të autorizuara për përdorim urgjent. Ato vazhdojnë t'i nënshtrohen vlerësimit të vazhdueshëm nga FDA dhe organe të tjera rregullatore.

Pyetje: A e ndryshon miratimi i FDA shpërndarjen dhe disponueshmërinë e vaksinës?

A: Miratimi i FDA mund të inkurajojë më shumë individë që të vaksinohen. Megjithatë, shpërndarja dhe disponueshmëria e vaksinave mbeten të pandryshuara. Ato janë ende gjerësisht të aksesueshme për publikun.

Si përfundim, pretendimi se vaksinat e COVID-19 nuk miratohen më nga FDA është i rremë. Vaksina Pfizer-BioNTech ka marrë miratimin e plotë, ndërsa vaksinat Moderna dhe Johnson & Johnson janë ende të autorizuara për përdorim urgjent. Është thelbësore të mbështeteni në informacionin e saktë nga burime me reputacion dhe të konsultoheni me profesionistë të kujdesit shëndetësor për të marrë vendime të informuara në lidhje me vaksinimin.