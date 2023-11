A është teshtitja një simptomë e Covid-it?

Në mes të pandemisë së vazhdueshme Covid-19, është thelbësore të qëndroni të informuar për simptomat e ndryshme që lidhen me virusin. Teshtitja, një dukuri e zakonshme gjatë stinëve të të ftohtit dhe gripit, ka lënë shumë të pyesin nëse është gjithashtu një simptomë e Covid-19. Le të thellohemi në këtë pyetje dhe të hedhim pak dritë mbi këtë çështje.

Cilat janë simptomat e zakonshme të Covid-19?

Përpara se të adresoni pyetjen e teshtitjes, është e rëndësishme të kuptoni simptomat tipike të Covid-19. Shenjat më të zakonshme të raportuara përfshijnë ethe, kollë, gulçim, lodhje, dhimbje muskujsh ose trupi, dhimbje të fytit, humbje të shijes ose nuhatjes, dhimbje koke dhe kongjestion ose rrjedhje hundësh. Këto simptoma zakonisht shfaqen brenda 2-14 ditëve pas ekspozimit ndaj virusit.

A mund të jetë teshtitja simptomë e Covid-19?

Ndërsa teshtitja është një simptomë që zakonisht lidhet me sëmundjet e frymëmarrjes, të tilla si ftohja e zakonshme ose alergjitë, zakonisht nuk konsiderohet si simptomë parësore e Covid-19. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) nuk e rendisin teshtitjen si një simptomë kryesore të virusit. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se simptomat e Covid-19 mund të ndryshojnë nga personi në person dhe disa individë mund të përjetojnë teshtitje si pjesë e profilit të përgjithshëm të simptomave.

Pse teshtitja nuk konsiderohet si simptomë parësore?

Teshtitja shkaktohet kryesisht nga acarimi ose inflamacioni në kanalet e hundës, i cili zakonisht shoqërohet me alergji ose ftohje të zakonshme. Covid-19 prek kryesisht sistemin e frymëmarrjes, duke shkaktuar simptoma të tilla si kolla dhe gulçim. Teshtitja nuk është një simptomë tipike respiratore e virusit, prandaj nuk konsiderohet si tregues primar.

Çfarë duhet të bëj nëse përjetoj teshtitje së bashku me simptoma të tjera?

Nëse përjetoni teshtitje së bashku me simptoma të tjera që zakonisht lidhen me Covid-19, këshillohet të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor. Ata do të jenë në gjendje të vlerësojnë simptomat tuaja, të ofrojnë udhëzime dhe të rekomandojnë testimin e duhur nëse është e nevojshme. Është e rëndësishme të mbani mend se testimi Covid-19 është mënyra më e besueshme për të konfirmuar ose përjashtuar një infeksion.

Si përfundim, ndërsa teshtitja nuk konsiderohet si simptomë parësore e Covid-19, është gjithmonë thelbësore të qëndroni vigjilentë dhe të vetëdijshëm për çdo ndryshim në shëndetin tuaj. Nëse keni ndonjë simptomë të lidhur me virusin, është mirë të kërkoni këshilla mjekësore dhe të ndiqni udhëzimet e rekomanduara për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga transmetimi i mundshëm.

Përkufizime:

– Covid-19: Sëmundja koronavirus 2019, e shkaktuar nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Simptomat: Karakteristikat fizike ose mendore që tregojnë praninë e një gjendjeje ose sëmundjeje të caktuar.

– Ftohja e zakonshme: Një infeksion i lehtë viral i hundës dhe fytit, që shkakton teshtitje, kollë dhe mbingarkesë.

– Alergjitë: Një përgjigje jonormale imune ndaj substancave (alergeneve) që janë zakonisht të padëmshme për shumicën e njerëzve.

– Sistemi i frymëmarrjes: Organet dhe indet e përfshira në frymëmarrje, duke përfshirë mushkëritë, rrugët e frymëmarrjes dhe rrugët e hundës.

– Profesionist i kujdesit shëndetësor: Një individ i trajnuar që ofron kujdes mjekësor dhe këshilla për pacientët.