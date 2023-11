By

A është Sam's Club në pronësi të Kinës?

Vitet e fundit, ka pasur zëra që qarkullojnë se Sam's Club, klubi popullor amerikan i magazinave me pakicë vetëm me anëtarësi, është në pronësi të Kinës. Këto pretendime kanë shkaktuar konfuzion dhe shqetësim tek konsumatorët. Pra, le të thellohemi në fakte dhe të hedhim pak dritë mbi këtë çështje.

Para së gjithash, është e rëndësishme të sqarohet se Sam's Club nuk është në pronësi të Kinës. Kompania është një degë e Walmart Inc., një nga korporatat më të mëdha shumëkombëshe të shitjes me pakicë në botë. Walmart bleu Sam's Club në 1983, shumë kohë përpara se Kina të bëhej një lojtar kryesor në ekonominë globale.

Sam's Club operon si një entitet i veçantë nën ombrellën Walmart, duke u ofruar anëtarëve të tij një gamë të gjerë produktesh me çmime të zbritura. Me mbi 600 vendndodhje në të gjithë Shtetet e Bashkuara, Sam's Club është bërë një destinacion i preferuar për individët dhe bizneset që kërkojnë blerje me shumicë dhe marrëveshje ekskluzive.

FAQ:

Pyetje: A është Walmart në pronësi të Kinës?

Përgjigje: Jo, Walmart është një korporatë shumëkombëshe amerikane me pakicë e themeluar nga Sam Walton në 1962. Ndërsa Walmart ka një prani të konsiderueshme në Kinë, ajo është një kompani e tregtuar publikisht me seli në Shtetet e Bashkuara.

Pyetje: Pse njerëzit mendojnë se Sam's Club është në pronësi të Kinës?

Përgjigje: Konfuzioni mund të lindë nga fakti se shumë produkte të shitura në Sam's Club janë prodhuar në Kinë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se vetë kompania është në pronësi të Kinës.

Pyetje: A ka ndonjë zinxhir me pakicë në pronësi kineze në Shtetet e Bashkuara?

Përgjigje: Po, ka zinxhirë me pakicë në pronësi kineze që operojnë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Sam's Club nuk është një prej tyre.

Si përfundim, pretendimi se Sam's Club është në pronësi të Kinës është thjesht i pavërtetë. Sam's Club është një degë e Walmart, një gjigant amerikan i shitjes me pakicë. Ndërsa është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për origjinën e produkteve që blejmë, është po aq e rëndësishme të veçojmë faktin nga trillimi kur bëhet fjalë për pronësinë dhe strukturën e korporatës.