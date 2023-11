A është Mcdonalds më i pasur se Walmart?

By

A është McDonald's më i pasur se Walmart?

Në botën e shitjes me pakicë dhe ushqimit të shpejtë, bien në sy dy gjigantë: McDonald's dhe Walmart. Të dyja kompanitë janë bërë emra të njohur, por kur bëhet fjalë për fuqinë financiare, kush del në krye? Le t'i hedhim një vështrim më të afërt numrave dhe të shohim nëse mund të përcaktojmë se cili prej këtyre gjigantëve është me të vërtetë më i pasuri.

Beteja financiare

McDonald's, zinxhiri ikonë i ushqimit të shpejtë, krenohet me një prani mbresëlënëse globale me mbi 38,000 restorante në më shumë se 100 vende. Nga ana tjetër, Walmart, shitësi më i madh në botë, operon mbi 11,000 dyqane në 27 vende. Me rrjete kaq të mëdha, nuk është çudi që këto kompani gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme.

Për sa i përket të ardhurave, Walmart ka mbajtur vazhdimisht vendin e parë. Në vitin fiskal 2020, Walmart raportoi një të ardhur marramendëse prej 524 miliardë dollarësh, duke e bërë atë kompaninë më të madhe në botë për nga të ardhurat. McDonald's, edhe pse ende mbresëlënës, raportoi të ardhura më të ulëta prej 21 miliardë dollarësh në të njëjtin vit.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për përfitimin, McDonald's merr drejtimin. Në vitin 2020, McDonald's raportoi të ardhura neto prej 4.73 miliardë dollarë, ndërsa të ardhurat neto të Walmart ishin 14.88 miliardë dollarë. Kjo tregon se McDonald's është më efikas në konvertimin e të ardhurave në fitim.

FAQ

Pyetje: Çfarë janë të ardhurat?

Përgjigje: Të ardhurat i referohen shumës totale të parave që një kompani fiton nga aktivitetet e saj të biznesit, të tilla si shitjet e produkteve ose shërbimeve.

Pyetje: Çfarë janë të ardhurat neto?

Përgjigje: Të ardhurat neto, të njohura gjithashtu si fitimi ose fitimi neto, janë shuma e parave që një kompanie i ka mbetur pas zbritjes së të gjitha shpenzimeve nga të ardhurat e saj.

Pyetje: A e përcaktojnë të ardhurat pasurinë e një kompanie?

Përgjigje: Të ardhurat janë një tregues i rëndësishëm i performancës financiare të një kompanie, por nuk përcakton drejtpërdrejt pasurinë e saj. Rentabiliteti dhe faktorë të tjerë gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm.

Pyetje: Cila kompani ka një kapitalizim më të madh tregu?

Përgjigje: Deri tani, Walmart ka një kapitalizim tregu më të madh se McDonald's. Kapitalizimi i tregut është vlera totale e aksioneve të papaguara të një kompanie në bursë.

Në përfundim

Ndërsa Walmart tejkalon McDonald's për sa i përket të ardhurave, McDonald's rezulton të jetë më fitimprurës. Të dyja kompanitë janë padyshim lojtarë të fuqishëm në industritë e tyre përkatëse, por kur bëhet fjalë për përcaktimin e më të pasurve, në fund të fundit varet nga metrika e përdorur. Pavarësisht, është e qartë se si McDonald's ashtu edhe Walmart kanë arritur sukses të jashtëzakonshëm financiar.