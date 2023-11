By

A është më mirë të largohesh me forcë apo të çaktivizosh një aplikacion?

Në botën e telefonave inteligjentë dhe tabletëve, ne shpesh e gjejmë veten përballë vendimit nëse duhet të heqim dorë ose çaktivizojmë një aplikacion. Të dyja opsionet kanë meritat e tyre, por cila është me të vërtetë më e mirë? Le të thellohemi në këtë debat dhe të eksplorojmë të mirat dhe të këqijat e secilës qasje.

Detyro largimin e një aplikacioni:

Kur ju detyroni të hiqni dorë nga një aplikacion, në thelb e mbyllni atë plotësisht. Kjo do të thotë që aplikacioni ndalon së funksionuari në sfond dhe të gjitha proceset e tij ndërpriten. Dalja me forcë mund të bëhet duke e larguar aplikacionin nga ekrani me shumë detyra ose duke përdorur cilësimet e pajisjes.

Përkrahësit e heqjes dorë nga forca argumentojnë se kjo mund të ndihmojë në ruajtjen e jetëgjatësisë së baterisë dhe çlirimin e burimeve të vlefshme të sistemit. Duke mbyllur aplikacionet e panevojshme, mund të përmirësoni potencialisht performancën e përgjithshme të pajisjes tuaj. Për më tepër, largimi me forcë mund të jetë i dobishëm kur një aplikacion nuk reagon ose ngrin.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se heqja dorë nga një aplikacion mund të ketë anët e saj negative. Disa aplikacione, veçanërisht ato që mbështeten në proceset e sfondit, mund të kenë nevojë të ekzekutohen vazhdimisht për të dhënë njoftime ose për të kryer detyra të caktuara. Dalja me forcë e këtyre aplikacioneve mund të prishë funksionalitetin e tyre dhe t'i pengojë ata të funksionojnë siç synohet.

Çaktivizimi i një aplikacioni:

Çaktivizimi i një aplikacioni, nga ana tjetër, përfshin çaktivizimin e tij pa e hequr plotësisht atë nga pajisja juaj. Ky opsion është zakonisht i disponueshëm për aplikacionet e sistemit të para-instaluar ose aplikacionet që keni shkarkuar. Çaktivizimi i një aplikacioni e pengon atë të ekzekutohet në sfond, të përdorë burimet e sistemit ose të shfaqet në sirtarin e aplikacionit tuaj.

Një nga avantazhet kryesore të çaktivizimit të një aplikacioni është se ju lejon të rikuperoni hapësirën e ruajtjes në pajisjen tuaj. Nëse keni aplikacione që i përdorni rrallë ose që janë të para-instaluara dhe nuk ju interesojnë, çaktivizimi i tyre mund të ndihmojë në rrëmujën e pajisjes tuaj dhe në përmirësimin e mundshëm të performancës së saj.

Megjithatë, çaktivizimi i një aplikacioni mund të mos jetë gjithmonë zgjidhja më e mirë. Disa aplikacione të çaktivizuara mund të konsumojnë ende një sasi të vogël hapësire ruajtëse dhe çaktivizimi i disa aplikacioneve të sistemit mund të shkaktojë probleme me përputhshmërinë ose të parandalojë funksionimin e duhur të aplikacioneve të tjera.

FAQ:

Pyetje: A mund ta dëmtojë pajisjen time largimi me forcë nga një aplikacion?

Përgjigje: Dalja me forcë e një aplikacioni është përgjithësisht e sigurt dhe nuk do të shkaktojë ndonjë dëm në pajisjen tuaj. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se heqja e tepërt e aplikacioneve mund të ndikojë në jetëgjatësinë e baterisë dhe të ndërpresë proceset e sfondit.

Pyetje: A do ta heqë atë nga pajisja ime çaktivizimi i një aplikacioni?

Përgjigje: Çaktivizimi i një aplikacioni nuk e heq atë plotësisht nga pajisja juaj. Ai thjesht çaktivizon aplikacionin dhe e pengon atë të funksionojë në sfond ose të shfaqet në sirtarin e aplikacionit tuaj. Aplikacioni mund të riaktivizohet në çdo kohë.

Si përfundim, vendimi për të hequr dorë ose çaktivizuar me forcë një aplikacion varet nga nevojat dhe rrethanat tuaja specifike. Nëse një aplikacion po shkakton probleme ose po shteron burimet e pajisjes tuaj, largimi me forcë mund të jetë një opsion i zbatueshëm. Nga ana tjetër, çaktivizimi i një aplikacioni mund të ndihmojë në rëndimin e pajisjes tuaj dhe lirimin e hapësirës së ruajtjes. Merrni parasysh të mirat dhe të këqijat e secilës qasje përpara se të merrni një vendim që i përshtatet preferencave tuaja dhe përdorimit të pajisjes.