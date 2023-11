iQOO 12: Smartphone i parë i Indisë me çipset Snapdragon 8 Gen 3

IQOO 12 i shumëpritur po përgatitet për lançimin e tij në Indi më 12 dhjetor. Si pasardhës i iQOO 11, ky telefon inteligjent është vendosur të revolucionarizojë tregun indian si pajisja e parë që përmban çipin e fuqishëm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Me lançimin e tij të fundit në Kinë, iQOO 12 tashmë ka tërhequr vëmendjen e entuziastëve të teknologjisë. Me një ekran mahnitës 6.78 inç, telefoni jep imazhe të qarta me një rezolucion mbresëlënës prej 1,260×2,800 piksele. Duke pasur një shpejtësi të qetë të rifreskimit 144 Hz dhe mbështetje HDR10+, përdoruesit mund të presin një përvojë të përmirësuar shikimi.

Konfigurimi i kamerës në iQOO 12 nuk është aspak mbresëlënës. Duke shfaqur një kamerë kryesore 50 megapikselë, një lente telefoto 64 megapikselë me aftësi zmadhimi dixhital 100x dhe një lente me kënd ultra të gjerë 50 megapikselë, përdoruesit mund të kapin çdo detaj të ndërlikuar me saktësi. Për më tepër, telefoni është i pajisur me një kamerë të përparme 16 megapikselë për selfie dhe video thirrje mahnitëse.

Sa i përket ruajtjes, iQOO 12 ofron një hapësirë ​​ruajtjeje të jashtëzakonshme prej 1 TB, duke i lejuar përdoruesit të ruajnë të gjitha të dhënat e tyre pa asnjë kufizim. Opsionet dhe sensorët e lidhjes janë në të njëjtin nivel me modelin iQOO 12 Pro të nivelit të lartë, duke siguruar përdorim dhe komoditet të qetë. Telefoni gjithashtu përmban një sensor të gjurmëve të gishtërinjve në ekran dhe mbështet zhbllokimin me fytyrë për siguri të shtuar.

Për të vazhduar me kërkesat e përdoruesve modernë, iQOO 12 është i pajisur me një bateri të fuqishme 5,000 mAh. Për më tepër, ai mbështet karikimin super të shpejtë 120 W, duke u mundësuar përdoruesve të karikojnë telefonin në asnjë kohë.

Për sa i përket çmimit, iQOO 12 ofron konfigurime të ndryshme. Modeli bazë, me 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ​​ruajtëse, fillon me një çmim prej 3,999 CNY (afërsisht 45,000 Rs.). Versioni i ruajtjes 16 GB RAM + 512 GB kushton 4,299 CNY (rreth 50,000 Rs.), dhe varianti më i mirë i hapësirës 16 GB RAM + 1 TB do të kushtojë 4,699 CNY (afërsisht 53,000 Rs.). Telefoni do të jetë i disponueshëm për para-porosi në Kinë, me shitje duke filluar nga 14 nëntori.

Bëhuni gati pasi seria iQOO 12 është vendosur të bëjë hyrjen e saj madhështore në tregun indian më 12 dhjetor. Jini të përgatitur të përjetoni fuqinë dhe inovacionin e çipave Snapdragon 8 Gen 3 në Indi për herë të parë.

FAQ:

Pyetje: Çfarë chipset përmban iQOO 12?

Përgjigje: iQOO 12 është smartfoni i parë në Indi që përmban çipin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Pyetje: Cili është çmimi i iQOO 12?

Përgjigje: Çmimi për iQOO 12 fillon nga 3,999 CNY (përafërsisht 45,000 Rs.) për modelin bazë me 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ​​ruajtëse.

Pyetje: A e mbështet iQOO 12 karikimin e shpejtë?

Përgjigje: Po, iQOO 12 mbështet karikim super të shpejtë 120 W.

Pyetje: Kur do të lansohet iQOO 12 në Indi?

Përgjigje: iQOO 12 është planifikuar të lansohet në Indi më 12 dhjetor.