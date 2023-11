Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: Një përplasje e flamurëve

Beteja për epërsi nën linjën vivo vazhdon me lëshimin e iQOO 12 Pro dhe Vivo X100 Pro. Të dy telefonat janë modele flamuri nga markat e tyre përkatëse, duke shfaqur teknologjinë e fundit dhe veçoritë mbresëlënëse. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë një krahasim të detajuar të këtyre dy pajisjeve në aspekte të ndryshme, duke përfshirë dizajnin, ekranin, performancën, aftësitë e kamerës, jetëgjatësinë e baterisë dhe vlerën e përgjithshme. Në fund të këtij krahasimi, do të keni një kuptim të qartë se cila pajisje përputhet më mirë me nevojat tuaja.

Dizajni: iQOO 12 Pro ka një dizajn elegant dhe modern, që nxjerr elegancë dhe qëndrueshmëri. Nga ana tjetër, Vivo X100 Pro bën përshtypje me profilin e tij të hollë dhe cilësinë e fortë të ndërtimit.

Ekrani: iQOO 12 Pro ofron një ekran mahnitës AMOLED 6.78 inç me një rezolucion Quad HD+ prej 1440 x 3200 piksele, duke ofruar pamje të qarta dhe të gjalla. Vivo X100 Pro afrohet me ekranin e tij AMOLED 6.78 inç dhe një rezolucion Full HD+ prej 1260 x 2800 piksele, duke ofruar ngjyra të pasura dhe një përvojë gjithëpërfshirëse shikimi.

Performanca: I pajisur me çipin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iQOO 12 Pro është një fuqi e performancës, e optimizuar për shumë detyra dhe aplikacione kërkuese. Vivo X100 Pro përmban çipin MediaTek Dimensity 9300, duke ofruar performancë të fortë për funksionim të qetë në detyra të ndryshme.

Kamera: iQOO 12 Pro krenohet me një konfigurim të trefishtë të kamerës, duke përfshirë një sensor kryesor 50 MP, një sensor dytësor 64 MP dhe një sensor tjetër 50 MP. Ky konfigurim ofron shkathtësi në fotografi dhe performon jashtëzakonisht mirë në kushte të ndryshme ndriçimi. Vivo X100 Pro përmban një konfigurim të trefishtë të kamerës 50 MP me një sensor kryesor të shquar të njohur për aftësitë e tij në dritë të ulët, duke u ushqyer si për fotografët profesionistë ashtu edhe për fotografët e rastësishëm.

Bateria: Me një bateri 5100 mAh dhe karikim të shpejtë në 120 W, iQOO 12 Pro siguron kohë të shpejtë karikimi dhe jetëgjatësi të baterisë. Vivo X100 Pro vjen me një bateri më të madhe, ose 5260 mAh ose 5400 mAh, dhe mbështet karikimin e shpejtë në 100 W, duke siguruar një avantazh për sa i përket jetëgjatësisë së baterisë.

Çmimi: Ndërsa çmimet e sakta mund të ndryshojnë në bazë të rajonit dhe shitësit me pakicë, të dy telefonat janë të pozicionuar në segmentin premium të tregut. iQOO 12 Pro ofron një opsion më të përballueshëm, duke filluar nga rreth 650 euro ose 750 dollarë globalisht, ndërsa Vivo X100 Pro fillon me të njëjtin çmim, por në Kinë.

Si përfundim, iQOO 12 Pro dhe Vivo X100 Pro janë të dy telefona inteligjentë të jashtëzakonshëm, secili ka pikat e tij të forta unike. iQOO 12 Pro shkëlqen në cilësinë e ekranit dhe karikimin e shpejtë, ndërsa Vivo X100 Pro shquhet me baterinë e tij më të madhe dhe performancën mbresëlënëse të kamerës. Në fund të fundit, zgjedhja midis të dyjave do të varet nga përparësitë dhe preferencat e përdoruesit.