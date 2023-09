iPhone 16 dhe iPhone 16 Plus do të kenë 8 GB memorie dhe çip A17 Bionic

Sipas një analisti teknologjik në Haitong International Securities, modelet e ardhshme të iPhone 16 dhe iPhone 16 Plus do të vijnë me 8 GB memorie dhe do të mundësohen nga një çip A17 Bionic i prodhuar duke përdorur procesin N3E të TSMC. Kjo shënon një rritje të konsiderueshme të RAM-it në krahasim me modelet aktuale të iPhone.

Modelet standarde të iPhone kanë pasur 6 GB memorie që nga iPhone 13 në 2021, dhe ky trend pritet të vazhdojë me iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus. Megjithatë, janë iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max që do të jenë të parët që do të kenë 8 GB memorie. Kjo do të thotë që çipi A17 Bionic dhe memoria e shtuar nga modelet Pro në 2023 do të zbresin në modelet standarde një vit më vonë.

Çipat A17 dhe A18 Bionic të përdorura në linjën e iPhone 16 do të fabrikohen duke përdorur procesin N3E të TSMC, i cili është një nyje e përmirësuar 3nm. Çipi A17 Bionic, që pritet të përdoret në iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max, do të jetë çipi i parë i Apple i prodhuar me një proces fabrikimi 3nm. Kjo do të rezultojë në përmirësime të konsiderueshme të performancës dhe efikasitetit në krahasim me çipat e gjeneratës së mëparshme.

Vlen të përmendet se çipi A17 Bionic i përdorur në iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max do të prodhohet duke përdorur procesin N3B të TSMC. Megjithatë, Apple do të kalojë në procesin N3E për iPhone 16 dhe iPhone 16 Plus. Procesi N3B është nyja origjinale 3nm e TSMC e krijuar në partneritet me Apple, ndërsa N3E është një nyje më e thjeshtë dhe më e aksesueshme që do të përdorin shumica e klientëve të tjerë TSMC. N3E ofron performancë më të mirë, por ka shkëmbime efikasiteti në krahasim me N3B.

Ky ndryshim në procesin e fabrikimit për çipin A17 Bionic fillimisht u përfol si një masë për uljen e kostos. Megjithatë, duket se Apple është i gatshëm të bëjë këtë ndryshim, i cili mund të çojë në reduktim të efikasitetit, por performancë më të mirë të përgjithshme.

Vendimi për të përdorur procesin N3E për çipin A17 Bionic përputhet gjithashtu me thashethemet e shpërndara në Weibo në qershor. U spekulua se Apple do ta bënte këtë ndryshim, megjithëse në atë kohë konsiderohej i pamundur.

Zgjedhja e Apple për të kaluar nga N3B në N3E nënkupton gjithashtu se kompanisë do t'i duhet të ridizajnojë çipat e saj të ardhshëm për të përfituar nga avancimet e TSMC. N3B është projektuar si një nyje provë dhe nuk është në përputhje me proceset pasardhëse të TSMC si N3P, N3X dhe N3S.

Fillimisht, Apple planifikoi të përdorte procesin N3B për çipin A16 Bionic, por për shkak të problemeve të kohës, ata duhej të ktheheshin në N4. Është e mundur që Apple të përdorë modelin N3B të CPU dhe GPU-së të destinuar fillimisht për çipin A16 Bionic për çipat fillestarë A17, përpara se të kalojë në modelet origjinale A17 me N3E më vonë në 2024.

Si përfundim, iPhone 16 dhe iPhone 16 Plus janë vendosur të ofrojnë një rritje të konsiderueshme të memories me 8 GB dhe do të mundësohen nga çipi A17 Bionic i prodhuar duke përdorur procesin N3E të TSMC. Ky ndryshim në procesin e fabrikimit mund të rezultojë në përmirësim të performancës, megjithëse mund të ketë disa kompensime në efikasitet.

Burimet:

– MacRumors nëpërmjet Jeff Pu, firma e investimeve në Hong Kong Haitong International Securities