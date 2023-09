Apple do të nxjerrë iPhone 15 me përmirësime dhe çmime të rritura

By

Apple pritet të lançojë telefonin e saj më të ri, iPhone 15, të martën. Analistët parashikojnë se modeli i ri do të vijë me përmirësime të ndryshme por edhe çmime të rritura për disa versione. Përveç iPhone 15, Apple pritet të zbulojë edhe versionet e reja të Apple Watch dhe AirPods.

Sipas raportimeve, iPhone 15 do të ketë një kamerë të përmirësuar dhe një portë karikimi USB-C. Ndërsa çmimet e iPhone 15 standard dhe iPhone 15 Plus do të mbeten të pandryshuara, modelet e nivelit të lartë, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max, pritet të kenë një rritje të konsiderueshme të çmimeve. iPhone 15 Pro mund të ketë një rritje të çmimit deri në 100 dollarë, duke e çuar çmimin e tij total në 1,099 dollarë, ndërsa iPhone 15 Pro Max mund të ketë një rritje deri në 200 dollarë, duke arritur një çmim prej 1,299 dollarë.

Versionet më të shtrenjta të iPhone 15 do të ofrojnë hapësirë ​​të zgjeruar, jetëgjatësi më të madhe të baterisë, shpejtësi më të shpejtë të transferimit të të dhënave dhe korniza titani. Apple shpreson t'i shtyjë konsumatorët drejt këtyre opsioneve më të shtrenjta. Modelet Pro do të funksionojnë gjithashtu me procesorin e ri të çipeve A17 Bionic.

Të gjitha versionet e iPhone 15 do të përfshijnë një portë karikimi USB-C, duke ofruar fleksibilitet për konsumatorët që preferojnë karikues jo të Apple. Një tjetër veçori e re është Dynamic Island, një seksion në krye të ekranit që jep sinjalizime ose përditësime progresi.

Drejtori i Përgjithshëm i Apple, Tim Cook, ka deklaruar se iPhone është bërë pjesë e pandashme e jetës së njerëzve, pasi ruan informacione të rëndësishme si shëndeti dhe të dhënat bankare dhe përdoret për pagesa. Pavarësisht kësaj, Apple është përballur me një rënie të zgjatur të shitjeve të iPhone, siç shihet në raportin e fundit të të ardhurave ku të ardhurat e iPhone ranë 2.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Njoftimi i iPhone 15 do të bëhet të martën në orën 1:22 ET dhe mund të shihet online në faqen e internetit të Apple. iPhone i ri pritet të dalë në shitje rreth datës XNUMX shtator.

