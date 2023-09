Apple shpall çmimin dhe disponueshmërinë e iPhone 15

Apple ka zbuluar çmimin dhe disponueshmërinë e modeleve të reja të iPhone 15. iPhone 15 Pro Max do të fillojë nga 1,199 dollarë në SHBA me 256 GB hapësirë ​​ruajtëse, ndërsa iPhone 15 Pro më i vogël do të fillojë nga 999 dollarë me 128 GB hapësirë. Konfigurimi 128 GB për iPhone 14 Pro Max nuk do të jetë më i disponueshëm për blerje.

Të gjitha modelet e reja të iPhone 15 do të jenë të disponueshme për porosi duke filluar nga e premtja, 15 shtator dhe do të lansohen të premten, më 22 shtator në mbi 40 vende dhe rajone.

Përveç informacionit të çmimit dhe disponueshmërisë, ka zëra se iPhone 15 Pro mund të jetë deri në 10 për qind më i lehtë se iPhone 14 Pro për shkak të një kornize të re të mesit të bërë nga titani i klasës 5. MacRumors ka marrë përmasat e sakta të modeleve të iPhone 15.

Ngjarja e Apple është planifikuar për të martën, më 12 shtator, në orën 10 të mëngjesit me kohën e Paqësorit. Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt në YouTube dhe në faqen e internetit të Apple. Tifozët e telefonave më të vegjël mund të jenë të zhgënjyer, pasi thashethemet sugjerojnë se iPhone Mini mund të ndërpritet pas funksionimit trevjeçar.

Stafi i shitjeve me pakicë të Apple thuhet se po trajnohet për të informuar klientët për kalimin në aksesorët e karikimit USB-C për serinë iPhone 15. Klientët do të paralajmërohen se kabllot ekzistuese të karikimit Lightning nuk do të jenë të pajtueshme me pajisjet e reja.

Me shpalljen e çmimeve dhe disponueshmërisë, fansat e Apple tani mund të përgatiten të porosisin modelet e tyre të reja iPhone 15 dhe të përjetojnë veçoritë dhe përmirësimet më të fundit të ofruara nga telefonat inteligjentë kryesorë të Apple.

Burimet: Apple News, MacRumors