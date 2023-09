Apple prezanton iPhone 15 Pro me çip A17 Pro: Performancë më e shpejtë dhe aftësi Raytracing

By

Apple ka zbuluar shtesën më të fundit në linjën e saj të iPhone, iPhone 15 Pro, që përmban çipin e fuqishëm A17 Pro. Ky çip i ri silic i Apple është prodhuar duke përdorur një proces të fundit prej 3 nanometërsh dhe krenohet me 19 miliardë transistorë mbresëlënës. Çipi A17 Pro jo vetëm që jep një rritje prej 10% të performancës për bërthamat me performancë të lartë, por gjithashtu tregon një përmirësim të jashtëzakonshëm prej 20% në performancën e GPU-së. Me këto përmirësime, iPhone 15 Pro është vendosur të ruajë pozicionin e tij si smartfoni më i shpejtë në treg.

Një nga pikat kryesore të çipit A17 Pro është aftësia e tij për të mbështetur raytracing të përshpejtuar nga hardueri, një veçori që më parë disponohej vetëm në konzolat e lojërave të nivelit të lartë dhe PC. Me këtë teknologji, iPhone 15 Pro mund të japë një pasqyrim shumë realist të ndriçimit në kohë reale, duke e bërë atë smartfonin e parë që arrin këtë nivel të aftësisë grafike.

Për më tepër, Apple ka pajisur çipin A17 Pro me një kontrollues USB-3, duke mundësuar shpejtësi transferimi të të dhënave deri në 10 Gbps përmes portës USB-C të iPhone 15 Pro. Ky përfaqëson një përmirësim të rëndësishëm në krahasim me shpejtësitë e vjetra USB-2 të mbështetura nga porta Lightning, duke u ofruar përdoruesve një lidhje më të shpejtë dhe më efikase për transferimin e skedarëve dhe përmbajtjes multimediale.

iPhone 15 Pro, i mundësuar nga çipi A17 Pro, do të jetë i disponueshëm për porositje paraprake duke filluar nga kjo e premte, me shitjet në dyqane që fillojnë më 22 shtator. Ndërsa Apple vazhdon të shtyjë kufijtë e teknologjisë së smartfonëve, iPhone 15 Pro premton të ofron një përvojë të pashembullt të përdoruesit me performancën e tij të jashtëzakonshme dhe veçoritë më të avancuara.

Burimet:

- Mollë