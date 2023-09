Apple thuhet se ofron deri në 8 GB RAM për modelet iPhone 15 Pro

By

Sipas thashethemeve të fundit, Apple mund të planifikojë të ofrojë deri në 8 GB RAM për modelet e saj iPhone 15 Pro. Ndërsa nuk do të ketë asnjë ndryshim në konfigurimin e ruajtjes së brendshme, klientët do të kenë ende një sërë opsionesh për të zgjedhur.

Raportet sugjerojnë se Apple ka testuar opsionet ekzistuese të ruajtjes për linjën e re të iPhone, që do të thotë se opsioni i përfolur më parë 2TB nuk do të jetë i disponueshëm. Në vend të kësaj, klientët mund të zgjedhin nga opsionet 128 GB, 256 GB, 512 GB dhe 1 TB.

Edhe pse nuk është e qartë se cili model specifik do të marrë rritjen e RAM-it, është përmendur se Apple ka testuar 6 GB dhe 8 GB LPDDR5 DRAM. Spekulimet sugjerojnë se opsionet e ndryshme të RAM-it mund të bazohen në kapacitetin e zgjedhur të ruajtjes, ngjashëm me mënyrën se si funksionon me iPad Pro.

Për sa i përket furnitorëve, Apple thuhet se po punon me prodhues të tillë si Samsung, Micron dhe SK Hynix për RAM-in. Këto kompani janë gjithashtu furnizues të mundshëm për ruajtjen, së bashku me Western Digital dhe Kioxia.

Me afrimin e njoftimit zyrtar të linjës së iPhone 15, do të jetë interesante të shihet nëse këto thashetheme janë të vërteta. Fansat e Apple presin me padurim zbulimin e pajisjeve të reja dhe konfirmimin e specifikimeve të tyre.

