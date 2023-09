Ngjarja e Shtatorit e Apple zbulon përditësime për iPhone, AirPods dhe Apple Watch

Gjatë ngjarjes së shumëpritur të Apple të 12 shtatorit, fokusi ishte kryesisht në prezantimin e iPhone 15 të ri. Megjithatë, Apple zbuloi gjithashtu përditësime për produkte të tjera, duke përfshirë linjën AirPods dhe Apple Watch.

Një nga përditësimet kryesore që përflitet se do të vijë me linjën e iPhone 15 është shtimi i USB-C. Kjo do të thotë që iPhone-ët e rinj më në fund do të kalojnë në standardin e përdorur gjerësisht USB-C, duke zëvendësuar lidhësin e pronarit Lightning të Apple. Ky ndryshim është në përputhje me rregulloret e ardhshme të Bashkimit Evropian. iPhone 15 ka një çmim duke filluar nga 799 dollarë për një model 128 GB, ndërsa iPhone 15 Plus fillon nga 899 dollarë për një version 128 GB.

Përveç përditësimeve të iPhone, Apple njoftoi se AirPods Pro tani do të vijë me një kuti karikimi USB-C. Kjo përputhet me zhvendosjen graduale të Apple drejt përdorimit të lidhësit USB-C nëpër pajisjet e saj, duke përfshirë Mac, iPad dhe aksesorë si telekomanda Apple TV 4K. Apple prezantoi gjithashtu një palë të rishikuar të EarPods të saj me tela që përfshijnë USB-C.

Linja e Apple Watch mori gjithashtu disa përditësime, me thashetheme që sugjeronin një kasë titani më të errët për flamurin Watch Ultra 2 dhe një çip S9 të përditësuar për Watch Series 9. Apple shfaqi shiritat e rinj FineWoven të bëra nga një material pëlhure e butë e quajtur microtwill. Këto shirita do të jenë në dispozicion në ngjyra të ndryshme dhe do të shërbejnë si një zëvendësim për ofertat e cilësisë së lëkurës në rënie.

Në përgjithësi, ngjarja e shtatorit e Apple shfaqi një sërë përditësimesh dhe veçorish të reja për produktet e saj. Nga shtimi i USB-C në linjën e iPhone 15 deri në prezantimin e brezave FineWoven për Apple Watch, Apple vazhdon të inovojë dhe përmirësojë pajisjet e saj.

– USB-C: Një standard universal lidhës që lejon karikimin, transferimin e të dhënave dhe daljen audio/video.

– Lidhës Lightning: Lidhësi i pronarit i Apple që përdoret për karikimin dhe transferimin e të dhënave në pajisjet Apple.

– FineWoven: Një material pëlhure e butë e prezantuar nga Apple si një zëvendësim për lëkurën në shiritat e Apple Watch dhe kutitë e iPhone.

